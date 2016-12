Fashion Alphabet: C come Chanel

12:10 - Continuano, come ogni martedì, i nostri appuntamenti con la storia della moda dalla A alla Z, con le Maison più celebri del mondo. Dopo lo stile inconfondibile di Armani e di Balenciaga, è il turno della C di Chanel. Tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera D di Dolce & Gabbana è per martedì prossimo.

Per essere insostituibili bisogna essere diversi, diceva Gabrielle Coco Chanel.



Donna, sarta e stilista per eccellenza, M.me Coco ha rivoluzionato la moda del XX secolo proponendo uno stile intramontabile e unico, entrato nella leggenda e diventato proprio un metodo per confezionare meravigliosi capi d’abbigliamento e il design degli accessori. In grado di ispirare e sedurre le fashioniste di tutto il mondo e di tutte le generazioni, il famoso marchio delle due CC incrociate, si è trasformato con il passare del tempo in un vero culto e ha siglato un irresistibile mondo fatto di classe, eleganza e bellezza esclusiva. Che sia un profumo, una borsa, un abito o anche un occhiale da sole, se è Chanel di sicuro riuscirà a dare all’outfit un’allure particolare che sarà amata da tutti.



Il marchio Chanel, però, gode anche di una fama decisamente speciale rispetto a tutti gli altri brand di moda: è uno dei pochi ad essere replicato sugli oggetti più strani. Le due CC sono state avvistate su tavole da surf, zucche di Halloween, palle da rugby e c’è persino chi ha scovato un simbolo della maison su un lampione della città di Westmister. Quello che è ancora più incredibile è constatare come la replica del logo, ufficiale o meno, segua sempre i canoni e gli stili della maison utilizzando il nero, il bianco o l’oro senza mai abusarne. Sintomo che lo stile Chanel non è solo negli abiti ma è proprio parte della cultura contemporanea, tanto che chi cerca di dare un coté d’allure ad un oggetto sceglie il marchio parigino.



Fondamentale diventa quindi aggiungere al nostro armadio un po’ di esclusività con qualche capo della maison per rendere i nostri giorni pieni del fascino e di un po’ dell’energia con cui Madame affrontava la vita. Tra i must have sicuramente bisogna citare:



- La giacca Chanel. Riprendendo il taglio maschile e adattandolo al corpo della donna, la giacca inventata da Madame Coco esprime tutta la femminilità del gentil sesso. Taglio senza collo, con bordo di una tonalità a contrasto rispetto al colore base dell’indumento, la giacca Chanel è un passe-par-tout di eleganza per tutti i look: può essere abbinata a vestiti minimal, a gonne e persino a jeans e maglietta garantendo sempre un’outfit di classe. Taglio talmente unico e famoso che oggi è annoverato come vera e propria categoria dell’abbigliamento per tutti i marchi del mondo.



- Gli accessori con la Camelia. Bella, delicata e nei colori del bianco, la camelia spunta su tutti gli accessori di Chanel. Dagli occhiali da sole ai gioielli e alle spille, avere un accessorio con camelia immediatamente dona al proprio outfit un alone di femminilità, grazia ed eccezionale bellezza. Insomma, la camelia è un dettaglio semplice, d’impatto e dal carattere deciso. Come non integrarlo nei nostri look migliori?



- Le borse Chanel. Un po’ come la giacca, le borse Chanel sono diventate dei must have a pieno titolo grazie alla loro versatilità e alla leggendaria trama matelassé. Che siano piccole o grandi, non importa: le borse Chanel, come la famosa 2:55 o la Jumbo, sono l’unico accessorio che riesce a mettere d’accordo tutti i trend. Non hanno bisogno di stagioni per essere indossate, devono solo essere riempite con il nostro mondo e accompagnarci nelle nostre avventure quotidiane.



Come, quindi, non giocare con questi must have per esprimere la nostra personalità insostituibile?