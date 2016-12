Evergreen della moda: i capi passepartout estate –inverno

- I biker boots: come ci insegna la loro più grande fan, la blogger italiana Chiara BIasi, i bikers si possono indossare in pieno inverno a Cortina d’Ampezzo sotto la neve come a Formentera con un mini abito. Prendete spunto da lei, che li usa per dare un tocco rock a tutti i suoi look.



- Il chiodo di pelle: che era perfetto sopra ai maxi-pull, quando giravamo avvolte nella sciarpa più grande che abbiamo, è davvero il capo più duro da abbandonare. Ogni look con lui ci sembra avere un tocco di grinta in più con lui e lasciarlo dentro l’armadio sembra una impresa davvero ardua. Allora non lasciatelo lì! Tenetelo per le serate fresche, da abbinare ad un abito lungo e leggero o a un mini abito per non uscire definitivamente nude di casa :)



-Il tubino nero: il miglior amico di quando non si sa cosa mettere sia in ufficio che per un evento elegante. Lo avete sfruttato per tutto l’inverno e adesso vi sembra davvero un tradimento nei suoi confronti lasciarlo appeso lì. Nessuno vi vieta di indossarlo senza calze in una sera di estate o in ufficio con un paio di comode ballerine! Il tubino nero, si sa, va sempre bene.



-I jeans a vita alta: diciamoci la verità, in inverno sono comodissimi perché tengono caldo a pancia e schiena, oltre ad essere bellissimi. Però potete utilizzarli anche in estate con un top scollatissimo e scarpe basse. Sarete super cool.



-Il vostro maglioncino preferito: è quasi assurdo doverlo lasciare, non è vero? Lui sta bene su tutto, vi ha salvato dal freddo sotto la giacca in ufficio o quando non volevate impegnarvi troppo per vestirvi la mattina. Fate come Belen Rodriguez, che nonostante il caldo e un abito davvero mini, non lascia a casa il suo maglioncino, portandolo stretto in vita, in caso di brezza serale.

Una piccola nota: sembra che portare maglioni e camicie in vita sopra alla qualsiasi sia il vero trend.



- Il vestito di Capodanno: vi sembra estremo? E invece no! L’abitino di paillettes che avete comprato per l’ultima notte dell’anno e che poi vi è sembrato davvero esagerato per una qualsiasi serata invernale, sarà perfetto nelle sere d’estate, quando vorrete andare a ballare e cercherete qualcosa per essere le più scintillanti della serata.



