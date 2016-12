Due donne, due stili: Aniston e Jolie, così diverse, così glamour

Lo stile della prima moglie, Jennifer Aniston, è quello della sposina d’America, la vicina di casa acqua e sapone. Spesso la si vede girare in jeans semplici, stivali, una camicia.

Le scarpe preferite per le giornate casual di Jennifer sembrano essere le sneakers.

Nonostante gli anni che passano continua a potersi permettere shorts mozzafiato durante l’estate e canottiere da teenager.

Difficilmente sceglie look da bomba sexy, anzi preferisce la semplicità anche quando si tratta di serate di gala: i suoi look da red carpet non sono mai eccessivi e non si allontanano mai dall’eleganza e dalla sobrietà.

Per le serate eleganti, spesso Jennifer opta per classici tubini e raramente la si vede con pantaloni tuxedo.



Angelina Jolie nasce come Lara Croft in Tomb Raider: una bomba sexy tutta canottiere e shorts. Anche per la sua conformazione fisica, Angelina si colloca tra le donne più sexy del mondo. Ma il suo stile si è evoluto negli anni seguendo il suo percorso extra-hollywoodiano. Ambasciatrice di varie associazioni umanitarie, il suo stile giornaliero, lontano dai riflettori, è semplice, quasi “povero”, fatto di tessuti semplici, pantaloni o gonne comode, t-shirts. Anche quando non si dedica a fare la mamma, difficilmente la si vede con look scoperti o da “teenager” e i suoi colori sono ricorrenti: nero, grigio, toni del marrone a volontà.

Angelina, al contrario di Jennifer, non si vede mai o quasi con le sneakers, ma le sue scarpe casual sono ballerine o stivali bikers.

Ma quando si tratta di red carpet, Angelina sa colpire tutti con la sua carica e sfoggia abiti con spacchi da far girare la testa o che mettono in risalto il suo decolletè.

Nelle serate eleganti Angelina è la regina del tuxedo: nonostante sia un completo tipicamente maschile, riesce a trasformarlo in un abito sensuale.



