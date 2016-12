18 giugno 2015 Dimmi quali sono i tuoi colori e ti dirò come vestirti Non tutto quel che ci piace o è di moda può fare per noi: scegli il look in base alle tue nuances Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Vestirsi non è solo una questione di stile o di tendenze. Potreste anche indossare l’ultima stupenda collezione e avere sbagliato ugualmente tutto. Perché? Perché una cosa fondamentale da tenere a mente è che non tutto quel che ci piace o è di moda può fare per noi. Questo vale per alcuni modelli di abiti, che sono sicuramente bellissimi e di tendenza e ugualmente non sono per tutti, ma vale soprattutto per i colori. In che senso?

Vi ricordate il principio dei colori complementari? Quelli che stanno bene insieme e quelli che devono stare separati? Ecco, se non volete sbagliare, tenete sempre presente quali sono i vostri colori di capelli, occhi e incarnato in modo da scegliere sempre le giuste tonalità di colore per i vostri outfit. Ecco qualche esempio:



CAPELLI MORI, PELLE E OCCHI CHIARI: l’incarnazione perfetta della donna mora con gli occhi azzurri e la pelle chiara è la stupenda attrice statunitense Megan Fox. A lei starebbe bene anche un sacco di iuta, ma se siete così potete ritenervi fortunate: tutti i colori possono starvi bene, anche se ce ne sono alcuni che possono valorizzarvi maggiormente come il rosso acceso, il bianco e ovviamente il nero.



CAPELLI CASTANI, PELLE OLIVASTRA E OCCHI SCURI: esattamente come la showgirl argentina Belen Rodriguez. Le tonalità che valorizzano questi tipi di incarnato sono l’avorio, il burro, i colori cammello e cuoio ma anche il pesca, l’arancione e il corallo. Evitate invece i colori scuri e freddi come il verde bosco e il bianco assoluto.



CAPELLI ROSSI, PELLE CHIARA E OCCHI CHIARI: prendete spunto dall’attrice Emma Stone, che ha capelli rossi e occhi chiarissimi. I colori perfetti e che non creano discromia con questa tonalità così particolare di capelli sono quelli accesi come il blu, il verde brillante, l’avorio e il bianco puro. Da evitare sono invece il fucsia, il rosa e l’arancione, che hanno una pigmentazione troppo simile ai vostri capelli e rischiano di creare un effetto ottico poco piacevole.



CAPELLI BIONDI, OCCHI AZZURRI E PELLE CHIARA: sono le sembianze angeliche di Rosie Huntington-Whiteley. Se i vostri colori sono chiarissimi, valorizzateli indossando abiti blu o rosa, assolutamente promosso il rosso e il color fragola, ma anche la scala di grigi. Banditi invece colori come l’ocra, il biscotto o l’arancione, che rischiano di spegnere la vostra aura luminosa.



