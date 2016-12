Dimmi dove vai in vacanza e ti dirò come vestirti

Le opzioni, naturalmente, sono tantissime e per tutti i gusti: c'è chi assolutamente non può fare al meno del mare, chi preferisce una vacanza in montagna tra lunghe passeggiate e buone mangiate, chi ha deciso di approfittare per visitare le bellezze di una capitale europea, ma poi c'è anche chi ha bisogno di adrenalina e sceglie la vacanza avventurosa, alla scoperta di un posto nel mondo tutto da scoprire o con un safari tra i magnifici animali della savana. Alcuni preferiscono l'organizzazione di una rilassante crociera ma c'è anche chi purtroppo resta in città, quasi dimezzate di popolazione, ma pur sempre vive. Ecco allora qualche dritta di stile.



MARE: se andate al mare, i must di stagione per la spiaggia sono gli accessori, etnici, in argento, abbinati a costumi gypsy. Privilegiate capi bianchi, leggeri, dal sapore vagamente hippie, senza dimenticare un cappello a tesa larga. Shorts e top romantici sono d'ordinanza. Per la sera, abiti e gonne lunghe, pizzi e colori chiari a far risaltare la vostra abbronzatura.



MONTAGNA: se come meta avete scelto la montagna, gli indispensabili sono: jeans e camicia a quadri, ormai intramontabile da qualche stagione. Il cappello di Borsalino può completare il vostro look insieme ad una minibag. Se avete in programma delle escursioni, non dimenticate l'abbigliamento tecnico, cappellino e scarpe per le alture! Il trend della stagione è sicuro la mantella con le frange, in versione estiva è in tutti i negozi: approfittatene per portarla con voi!



CAPITALI EUROPEE: Visitare una città in vacanza deve essere un relax ma ricordatevi sempre di viverla come fosse casa vostra. Mischiatevi ai colori e alle persone del posto, vivete come loro e vivrete la città a pieno: ad esempio, scegliete look romantici se andate a Parigi. Fate in ogni caso il pieno di colori, con abiti che vi facciano sentire a vostro agio, ma non turiste.



VIAGGIO AVVENTUROSO: Zaino in spalla e all'avventura è l'ultima frontiera delle vacanze. La parola d'ordine è: viaggiare leggeri e comodi. Per scoprire una nazione è necessario essere liberi da schemi e cose superflue. Portate con voi lo stretto indispensabile, senza rinunciare mai ad essere alla moda. Belen Rodriguez in viaggio alla scoperta dell'Argentina ci mostra come passare dal look escursione ad un mini-abito per girare in città.



SAFARI: il safari è una delle vacanze più elettrizzanti che possiate scegliere. I colori per i vostri look devono essere quelli della sabbia, della natura. Scegliete accessori di camoscio, camicie leggere e pantaloncini color sabbia. Il pantalone cargo verde militare abbinato a alla camicia bianca e dettagli burgundy è sempre una scelta azzeccata. Non dimenticate bracciali in quantità e occhiali da sole.



CROCIERA: Se per il vostro viaggio quest'estate avete scelto la crociera, sappiate che questa vacanza ha tre regole auree: righe, bianco, oro. Scegliete look marinari, maglie a righe abbinate a shorts bianchi e sandali gioiello per il giorno, abitini blu e bianchi con ampi cappelli per ripararvi dal sole, borse di paglia e caftani ma anche accessori dorati e abiti per le serate di gala. La crociera vi da la possibilità di vivere tanti tipi di situazioni, quindi dovete essere preparate ad ognuna di esse.



IN CITTA': può capitare di dover restare in città in estate, è vero, non è il massimo, tra l'afa e le poche cose da fare, ma non buttatevi giù e soprattutto non tralasciate il vostro look. Per i caldi giorni d'estate scegliete outfit freschi e comodi: una gonna bianca e un top leggero, arricchito con accessori vistosi come bracciali e collane. Per la sera, restate sui contrasti bianco/nero, magari con un pantalone bianco a vita alta e un crop top abbinati a sandali semplici.



Per il vostro shopping, visitate la selezione di proposte ad hoc di privategriffe.com, il portale di acquisti online second hand – first choice con il migliore usato controllato e garantito.