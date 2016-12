Desperate Housewives: ti senti più Gabrielle o più Brie?

07:00 - E’ passato un po' di tempo da quando per la prima volta è andate in onda la serie sulle casalinghe disperate: correva l’anno 2004. Quanto vi siete immedesimate almeno in una delle protagoniste guardando Desperate Housewives? Personalmente mi vedo un po' Gabrielle e un po' Brie, voi? Dopo aver giocato con lo stile delle ragazze di Sex and the City e degli amici di Beverly Hills, ecco allora portare nel nostro armadio un po’ del look delle Casalinghe Disperate più famose della tv, secondo le proposte moda di questa stagione.

Le vicende delle amiche, ambientate nella apparentemente tranquilla cittadina di Wisteria Lane, si complicano dopo la morte della loro amica Mary Alice. Le quattro protagoniste e amiche sono come le spezie, tutte differenti e dai sapori opposti, ma che insieme stanno benissimo.



LYNETTE - è quella che sembra più “disperata” in fatto di look. Super casalinga con bambini pestiferi, tra i problemi di salute e difficoltà con il marito, i suoi outfit non sono esattamente glamour: tante camicie, tanti jeans, forme morbide e poco femminili. Immaginando un remake della serie nel 2015, abbiamo voluto dare un tocco glam allo stile shabby- chic vestendo la super mamma in Stella McCartney.



BRIE VAN DE CAMP – E’ l’esatto opposto di Lynette: composta, elegante, quasi marmorea con la sua pelle perfetta, i vestiti bon ton e i capelli che sembrano immobili. L’aplomb di Brie la rende quasi inumana e il suo stile inaccessibile: abitini color pastello, cardigan e twin-set accollati, un look da perfetta donna di casa anni ’50. Per chi vuole sentirsi come lei abbiamo pensato ad un abito di Valentino, dove rigore e colori pastello si mixano a creare una figura quasi fiabesca.



SUSAN – E’ ingenua ed altruista: nonostante il look trasandato è sempre stata una ragazza popolare fin dal liceo. Il look poco curato ma ugualmente sexy ha fatto ricadere la nostra scelta su Guess, che con un jeans e una maglia scollata crea sempre look ultra femminili.



GABRIELLE – E’ senza ombra di dubbio la più glam delle quattro. Ex modella e pazza per la moda, viziata, abituata al benessere e ai bei vestiti. Il suo look è sempre impeccabile, salvo imprevisti, predilige abiti sexy e tacchi alti. Per questo per noi Gabrielle sarebbe fasciata in un tubino di Dolce&Gabbana con tacco vertiginoso.



Per il tuo shopping nello stile di “Desperate Housewives”, visita la selezione proposta da privategriffe.com, il portale di acquisti online con l’usato di alta qualità, controllato e garantito.