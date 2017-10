23 aprile 2015 Damigella o invitata? Il dress code per andare a nozze Chi sarete nella cerimonia? La madre della sposa? Una delle damigelle? Un’ospite? Ogni ruolo vuole il suo look

07:00 - Se avete visto e rivisto il film “27 volte in bianco” senza mai stancarvi, allora benvenute nel club di quelle che aspettano con ansia questa stagione dell’anno in cui piovono gli inviti a nozze. E non parlo di un possibile anello al vostro dito, ma di tutti i parenti, amici, nemici, ex compagni di classe che vi inviteranno al giorno del sì. Per le fashion addicted, che non vedono l’ora di fare shopping, è una vera e propria occasione d’oro per comprare un nuovo look. Chi sarete nella cerimonia? La madre della sposa? Una delle damigelle? Un’ospite? Eccovi tutti i look adatti per ogni ruolo, sperando che il matrimonio si svolga su di una spiaggia in una meravigliosa isola o in un'altra location da sogno.

LA MADRE DELLA SPOSA: la mamma è sicuramente la persona più stressata dal vestito. Quale colore scegliere? In che stile? Come nascondere le piccole imperfezioni del tempo? La mamma deve essere elegante e in tono con il matrimonio. I tessuti raffinati come la seta, lo chiffon o il taffettà sono utili a creare un look pregiato. Il lungo è consigliato per un matrimonio di sera e con una location importante. Per il giorno, un abito sotto il ginocchio è la scelta più adatta. Finite il look con una stola morbida a coprire le spalle o una giacca costruita. I colori ideali sono molti: blu scuro, bordeaux, rosa ramato, verde petrolio, bronzo o grigio canna di fucile. Se l’abito è di un colore freddo, scegliete gioielli in oro bianco o platino, in oro giallo se l’abito ha un colore caldo. La mamma della sposa è la persona più attiva della cerimonia, quindi da evitare abiti troppo stretti o troppo costruiti!



LA DAMIGELLA: abbiamo appena visto Rihanna in versione damigella d’onore al matrimonio dell’amica di sempre. Se è riuscita lei a non strafare e a rispettare la palette di colori indicata dalla sposa, potete riuscirci anche voi. E ci ricordiamo tutti dell’attenzione sul lato B di Pippa Middleton al Royal Wedding di Wlliam e Kate. La damigella ha un ruolo d’onore e la possibilità di sfoggiare un abito più ricercato rispetto alle altre invitate. La scelta del colore è riservata alla sposa: per il giorno i colori pastello sono perfetti, banditissimo il bianco (fatta eccezione per Pippa, of course!), il nero solo se la cerimonia è di sera. L’importante è che siate in sintonia con l’abito della sposa, attraverso un particolare colorato, un ricamo o lo stesso stilista per l’abito. Per le scarpe, l’unica prescrizione di stile è che, in caso di damigelle multiple, siano tutte uguali! La borsa piccola e a mano, deve contenere un kit di emergenza per la sposa: trucchi, fazzoletti, perché no ago e filo!



L’INVITATA: il dress code di solito è specificato nell’invito, soprattutto se desiderano che ci sia qualcosa di differente rispetto al protocollo tradizionale. Come sopra, eccezioni rare a parte, mai vestirsi di bianco o di nero. Scegliete piuttosto colori chiari e luminosi e lasciate le tonalità più scure per occasioni serali. Non dimenticate che è un matrimonio: se l’abito lo vedreste bene su Jennifer Lopez in uno dei suoi concerti, non è quello giusto. Paillettes e grandi scollature non sono esattamente eleganti. L’abito deve essere lungo al ginocchio o poco sopra: non sono indicati abiti lunghi o minigonne. Non esagerate con fronzoli e accessori e scegliete una scarpa che vi consenta di godervi la festa fino alla fine senza dovervela sfilare sotto il tavolo.



