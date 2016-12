Cosa si cela dietro al successo delle grandi griffe?

Louis Vuitton è riuscito a creare un logo ben riconoscibile e allo stesso tempo è in grado di innovare continuamente l’offerta di modelli prodotti. Il risultato è che se ami la stampa LV avrai sempre una nuova borsa da comprare. I modelli iconici sono i più desiderati, come il bauletto Speedy, la shopper Neverfull, o le classiche pochette passe-par-tout. I prezzi sono alti ma inferiori rispetto ai competitors e questo consente una maggiore diffusione del prodotto e una maggiore influenza su acquirenti e potenziali acquirenti. E’ quasi uno status symbol. In pochi sanno cosa significhino davvero i simboli del classico monogram: secondo la versione fornita da Louis Vuitton, il fondatore era alla ricerca di un logo difficile da riprodurre e che rispecchiasse la sua passione per il viaggio e per l’Oriente. Ecco allora apparire dei fiori stilizzati, che ricordano la tradizione giapponese.



Diversa è la strategia Chanel, che mantiene invariata la produzione del classico modello 2.55 inventato da Coco e che si porta dietro tutto il fascino della nuova borghesia e dei segreti di Mademoiselle. La borsa di Chanel resta un must-have per le donne di tutto il mondo, che non considerano completo il proprio guardaroba se non ne possiedono almeno una. Le impunture matelassé della borsa sembrano essere state ispirate a Coco dalle divise degli stallieri del maneggio che frequentava; l’interno bordeaux ricorda il colore delle divise della casa per infanti dove era stata ospite, la tasca interna, quasi segreta, fu creata per contenere le lettere che gli amanti le inviavano. Chanel è il simbolo della donna che si libera dai cliché della società e diventa indipendente. Le sue borse sono portatrici di questo messaggio per ogni donna che si riconosca in questo.



Il più incredibile dei successi è quello di Hermès, che riesce a vendere le sue borse a prezzi pari ad una macchina o addirittura un appartamento. E in tanti si domandano se ci sia davvero gente disposta a spendere tutti quei soldi per una borsa. La verità è che, per chi la desidera, una Birkin non è una semplice borsa. Hermès non concede di entrare in boutique e acquistare immediatamente la borsa più amata del mondo. Necessariamente si dovranno aspettare dai 6 ai 12 mesi, per ordini classici. Se parliamo di pellami pregiati, le tempistiche possono arrivare anche ad anni. Ogni borsa viene creata a mano da un solo artigiano, che lavora unicamente quell'ordine. Ogni borsa è dunque unica ed esclusiva. Servono circa 38 ore di lavoro per assemblarla e ogni artigiano è altamente specializzato e con anni di esperienza e scuola alle spalle. Tutto questo, insieme al fatto che i prezzi vengono alzati ogni anno e che il valore del prodotto resta invariato quando non aumenta anche trattandosi di usato, giustifica il successo della maison francese.