Come vestirsi velocemente alla mattina e dormire di più

Abbiamo stilato una serie di consigli su come vestirsi velocemente la mattina e dormire di più, ovviamente con un risultato super cool, perché ad indossare la prima cosa che troviamo nell’armadio siamo capaci tutte.



1) Prepara il tuo look la sera prima: soprattutto se hai una riunione importante. In questo modo potrai svegliarti con la massima calma e avere già chiaro cosa indossare. No stress, no perdite di tempo, no ritardo e look perfetto!



2) Indossa le ballerine: sono una scarpa praticamente passe-par-tout, soprattutto per andare in ufficio, se devi prendere i mezzi e i tacchi non sono i migliori compagni di avventura. Hanno sempre un tocco più elegante delle sneakers e si abbinano praticamente a tutto: dai jeans ad un vestitino.



3) Scegli un make-up nude look: per risparmiare minuti preziosi, da poter dedicare al sonno, studia un make-up nude look da poter replicare velocemente. Fai qualche prova la sera allo specchio e studia quello che ti fa perdere meno tempo, donandoti un’aria curata e fresca.



4) Con un abito lungo sei già pronta: non dover scegliere tutti i componenti di un look, dalla camicia al pantalone, passando per gli accessori, ti regala un buon vantaggio. Con un abito lungo sei subito pronta e devi solo scegliere con quali scarpe abbinarlo.



5) Un look completo con un abito chemisier: se vuoi un look più elegante, che non puoi ottenere con un abito lungo dal sapore sempre e comunque un po’ casual, scegli uno chemisier che abbia la struttura di un abito o di un completo gonna/camicia. Non dovrai pensare ad altro e sarai pronta davvero in un batter d’occhio.



6) Affidati ad una camicia bianca: per vestirsi velocemente la mattina ed essere comunque eleganti, scegli di partire da una camicia bianca, che si abbina con tutto e risolve già metà dei tuoi problemi.



