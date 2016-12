Come vestirebbero oggi i ragazzi di “The O.C.”

“Ha presente mia figlia? E' alta bionda e veste Chanel: non ha la stoffa del gangster!” E' questa una delle frasi più celebri pronunciate dalla madre di una delle protagoniste, sapreste dire chi? Forse perché erano belli e ricchi, forse perché vivevano in una cittadina della California con spiagge da sogno, o perché la loro scuola era decisamente più cool della nostra, fatto sta che " The O.C," per la generazione dei teenager negli anni 2003/2007 ha rappresentato il sogno americano.

La serie raccontava la vita ad Orange County e i drammi di quattro amici e delle loro famiglie. Dopo aver analizzato lo stile delle quattro protagoniste di "Sex and the City", vediamo ora come vestono gli amici di questa serie mitica.



Marissa Cooper è la ragazza stereotipo della contea di Orange: bellissima, ricca, solare, ma nonostante tutto con grandi problemi legati all'abuso di alcool e al cattivo rapporto con la famiglia. Il suo abbigliamento è sempre curato e le sue borse sono delle vere chicche, da Fendi a Chanel, Marissa ci ha fatto sognare con il suo guardaroba da sogno. Se la serie fosse girata oggi, per noi Marissa sarebbe vestita Chanel, senza alcun dubbio.



La sua migliore amica è Summer: bella e snob, con un umorismo nero, si scoprirà però dolce e tenera. Il suo look è molto lontano da quello di Marissa, nonostante resti comunque chic e curato, oggi potrebbe indossare un completo di Isabel Marant, leggermente hippie-chic, proprio come era il suo personaggio.



Seth Cohen è il nerd della situazione, timido, umorista, interessato solo ai fumetti e innamorato pazzo di Summer. Di buona famiglia, il suo look è casual classico, abbiamo quindi pensato che oggi lo vedremmo benissimo in Ralph Lauren.



Grandi amico di Seth è Ryan, ragazzo che viene “adottato” dalla famiglia di Seth per essere tolto dai problemi della sua vita. Il suo look è il più sportivo di tutti, sempre in jeans canotta e felpa, per lui Diesel è il brand ad hoc.



Per il tuo shopping nello stile di “The O.C.”, visita la selezione proposta da privategriffe.com, il portale di acquisti online con l'usato di alta qualità, controllato e garantito.