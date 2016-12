Come sembrare più alta e magra senza tacchi

07:00 - Tutte amiamo la comodità di un paio di ballerine, ma allo stesso tempo siamo combattute tra loro ed i tacchi, che slanciano le nostre gambe e ci fanno sembrare più longilinee. Indovinate un po’: potete avere tutte e due le cose! Quando si tratta di scarpe basse è solo una questione di proporzioni.

Scegliete un paio di scarpe che lascino scoperto il vostro piede il più possibile: visivamente, mettere più pelle in vista allunga la gamba e vi fa sembrare più alte.



Se lasciare scoperto anche un centimetro della vostra pelle non è un’opzione possibile a causa del gelo polare, scegliete una stringata Oxford style o uno stivaletto tagliato all’altezza della caviglia: anche questo poco di pelle in vista farà la differenza. Ma non è solo una questione di scarpe: abbinate un jeans scuro e dritto, che arrivi giusto alla caviglia o appena sopra. Abbinatelo con camicie lunghe, blazer o maglioni non troppo oversize.



Se scegliete un pantalone classico, vale la stessa regola: i colori ideali sono blu o nero e non esagerate con i volumi per quanto riguarda il top.



Se indossate una gonna, la pencil con lunghezza al ginocchio è la scelta ideale per assottigliare e allungare la silhouette. Lo stesso effetto lo potete ottenere con una gonna con linea ad A, che arrivi appena sopra il ginocchio.



Per l’inverno, abbinate alle gonne calze scure e opache, che visivamente assottigliano ancora di più le gambe.



