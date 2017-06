Come riciclare il guardaroba in gravidanza

Tanto per cominciare, non pensate mai nemmeno per un momento che il fatto di essere in gravidanza vi renda meno belle, meno sensuali e meno cool!

Il vostro corpo cambia alla velocità della luce, si arrotonda, e tante cose non entrano più (o non sono più l’ideale per comodità e praticità).



- Sfruttate i mini-dress estivi, perfetti in questa stagione. Potete usarli anche come camicie! Sono morbidi, freschi e tendenzialmente larghi a sufficienza per la vostra pancina che cresce!



- I tubini aderenti che indossavi la sera, adesso possono essere i tuoi alleati anche nella vita di tutti i giorni! Questo tipo di abiti accompagna le tue forme (che sono bellissime!) e non devi nemmeno preoccuparti di giustificare i rotolini



- I completi pigiama che hanno spopolato nei trend delle scorse stagioni sono l’ideale: sono morbidissimi e freschi, oltre ad essere ancora super cool.



- La salopette che non usi più, perché andava di moda qualche anno fa e ora è rimasta dentro l’armadio, può diventare di nuovo la tua compagna di giornate casual. Il tascone frontale effetto “canguro” abbraccia il tuo pancione.



- Quante maxi t-shirt hai comprato e mai usato? Questo è il momento di sfruttarle tutte! Non saranno più effetto maxi, ma ti risolvono un sacco di look.



- Puoi continuare ad usare abiti lunghi e sexy: adesso che è estate e ti senti gonfia dalla testa ai piedi, l’ideale è un abito che ti copre e ti fa sentire più sicura di te stessa. Non è però necessario infilarsi dei tendoni: se guardi dentro l’armadio avrai sicuramente qualche abito stretch e sexy. Con il pancione potrai solo renderlo più bello!



- E per i costumi da bagno? Rubate quelli interi della mamma o della nonna (la mia ne ha di bellissimi e coloratissimi!)



- Per il giorno, quando volete sentirvi un po’ eleganti e un po’ romantiche, la soluzione è utilizzare gli abiti delle passate cerimonie, che sono sempre un po’ a ruota o voluminosi. In condizioni normali non sarebbero adatti ad una giornata qualsiasi, ma ad una mamma chi direbbe qualcosa? Sarete bellissime!



- Vi ricordate i jeans a vita bassissima di qualche tempo fa? L’idea di metterli negli ultimi anni non vi è nemmeno passata per l’anticamera del cervello. Ma adesso è tempo di rispolverarli! Infatti i jeans a vita bassa sono perfetti perché non vi stringono la pancia e in questo caso sono comodissimi.



- Sfruttate le maxi camicie o quelle dai tagli morbidi che avete già dentro l’armadio: sono freschissime, chic e non vi stringono, anzi accompagnano la figura (fino a diverse taglie in più!)



- Guardate dentro l’armadio: sicuramente da qualche parte si nascondono una o due gonne a ruota e a vita alta, che avrete indossato massimo tre volte. Sfruttatele! Potete indossarle sopra il pancione ed essere davvero cool



- Tutti quegli abiti in morbido cotone che avete comprato per la spiaggia, per poi rendervi conto che non li avreste mai messi, stanno solo aspettando voi!



- Avete anche un passato gipsy-style che è rimasto sepolto sotto chili di abiti a fiori: tirateli fuori e fate di loro i vostri amici per le passeggiate di tutti i giorni, per fare la spesa o per andare al parco!



E dopo tutti questi consigli per adattare il guardaroba in gravidanza, l’ultimo consiglio che vi do, per salvaguardare ulteriormente le vostre finanze, è quello di fare shopping second-hand, per voi e per il vostro bimbo!

