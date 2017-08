Come indossare le scarpe basse a un matrimonio 1 di 7 Private Griffe Private Griffe Come indossare le scarpe basse a un matrimonio 2 di 7 Private Griffe Private Griffe Come indossare le scarpe basse a un matrimonio 3 di 7 Private Griffe Private Griffe Come indossare le scarpe basse a un matrimonio 4 di 7 Private Griffe Private Griffe Come indossare le scarpe basse a un matrimonio 5 di 7 Private Griffe Private Griffe Come indossare le scarpe basse a un matrimonio 6 di 7 Private Griffe Private Griffe Come indossare le scarpe basse a un matrimonio 7 di 7 Private Griffe Private Griffe Come indossare le scarpe basse a un matrimonio leggi dopo slideshow ingrandisci

Il consiglio è quello di sceglierle a punta, che danno un tocco elegante e delicato. Vuoi sapere come abbinarle?

Abbiamo selezionato qualche look con cui puoi indossare le scarpe basse ad un matrimonio, senza rinunciare all’eleganza.



Con un abito lungo, colorato, elegante: è il miglior modo per portare le tue scarpe basse, preziose e super comode. Per poter ballare tutta la notte senza sentire la fatica dei tacchi. Ricordati di scegliere qualcosa che “spunti” dall’abito, che deve allungare la tua figura e non tagliarla. A tal proposito, meglio un abito dalla vita alta.



Con un pantalone palazzo o con una tuta ampia: le tute allungano la figura e non hanno bisogno di tacchi, nella maggior parte dei casi. In questo caso puoi scegliere anche un sandalo piatto prezioso.



Con un abito tre quarti: sono perfette delle ballerine gioiello, come quelle di Roger Vivier, che sono impreziosite sulle punte da una brooche lavorata, inconfondibile tratto distintivo del brand.



Con una gonna maxi un top: il massimo della comodità come outfit, scegliete una ballerina slingback a punta o una “mule” (i sabot piatti a punta).



Con un abito romantico: sono perfetti dei sandali lavorati, con fiori o pietre.



