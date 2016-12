Come indossare il twin-set

07:00 - Uno dei binomi vincenti del guardaroba è il twin-set, ovvero cardigan e top abbinati. All’occorrenza si possono usare anche separatamente ma i due pezzi, indossati insieme e coordinati con gli accessori giusti, possono diventare un vero e proprio passepartout per mille occasioni.

La sua linea minimalista, preferibilmente in maglia rasata, snellisce la figura e dona quell’aria naturalmente chic.



Per uno stile raffinato da giorno, indossa il twin-set con una gonna longuette e delle francesine di vernice. Occhiali da sole oversize, bauletto e perle completeranno il tuo outfit con eleganza.



Per un aperitivo di lavoro, puoi usare semplicemente il cardigan indossato sopra ad un tubino o abito stile impero. Aggiungi un ulteriore tocco di femminilità con orecchini e girocollo con pendente. Clutch e dècollètes possono essere dello stesso colore del Twin-Set oppure a contrasto, per un look sofisticato sceglietele in vernice chiara.



Il look da sera sarà simile a quello dell’aperitivo ma puoi osare un po’ di più: indossa un abito con bustino abbinato ad accessori che diano luminosità al tuo outfit. Ideali il collier, gli orecchini chandelier e una pochette gioiello.



Trova il tuo twin set su privategriffe.com, il portale di second hand- first choice, con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.