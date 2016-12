18 dicembre 2014 Come abbinare i gioielli alla scollatura Pendenti, girocollo o collane lunghe: come scegliere quella giusta nel miglior mix and match con il tuo abito Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Tanto amati dalle donne, i gioielli spesso sono confinati alle occasioni speciali, ma questa è un’abitudine da sfatare: i gioielli si possono portare sempre, anche se occorre imparare a dosare quantità, forme e dimensioni. Quel che più fa la differenza nell’effetto finale è il mix and match con il vestito. Ecco una semplice regola da tenere come guida: prima di tutto, concentrarsi sulla scollatura. Che sia un abito o una maglia, lo scollo costituirà il principale indicatore per valutare gli abbinamenti più appropriati.

Ecco i più comuni:

- Se la scollatura è quadrata l’ideale è creare un gioco di contrasti di forme: si può ad esempio ricorrere al tondo del classico girocollo. Oppure a collier a motivi geometrici tanto nelle maglie quanto nel design.



- Se indossiamo una maglia a collo alto o dolcevita la scelta più ovvia è una collana lunga eventualmente con un pendente, perfette anche le catene multiple. Il girocollo ideale in questo caso è un collier in oro a maglie grosse o con brillanti, possibilmente accompagnato da pendenti per un effetto molto sofisticato.



- Se la scollatura è tonda conviene puntare su una collana con la stessa rotondità, magari un girocollo, indossato con o senza pendenti a seconda che si tratti di sera (nel primo caso) o di giorno (nel secondo). Se indossiamo una maglia da giorno semplice possiamo ricorrere a una collana vistosa, magari con cristalli colorati o in bachelite, se l’occasione è più formale scegliere una misura media e pietre preziose.



- Se la scollatura è a V e molto profonda meglio ricorrere a un girocollo sottile con un piccolo pendente che dia luce. Con un simile scollo sono consentiti gioielli preziosi ed elaborati solo per grandi occasioni, come le serate di gala.



- Se indossiamo un monospalla o una scollatura a barchetta l’ideale sono un paio di pendenti chandelier che portino l’attenzione sulle spalle.



