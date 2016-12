Com’è andato il 2014 per la moda?

07:00 - L'anno che si è appena concluso è stato segnato da una serie di avvenimenti importanti nel mondo della moda e del fashion. Privategriffe.com ricorda questi dieci avvenimenti in particolare.

1. Il debutto di Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton. Dopo la controversa dipartita da Balenciaga, il designer francese mancava dalle scene da circa due anni: troppi per un designer amato come lui. Il debutto lascia intravedere un futuro splendente per la maison del lusso.



2. La morte di Oscar de la Renta. Se ne è andato all’età di 82 anni lo stilista americano che ha vestito il jet set e le star di Hollywood. De la Renta, che aveva iniziato lavorando con Balenciaga e poi per la Maison Lanvin e Elizabeth Arden, è stato un fervente sostenitore del pret-à-porter. Rimane, tra le altre cose, un suo famoso aforisma: “Se non vesti bene ogni giorno perdi l’abitudine. Non è quello che indossi, ma si tratta di come vivi la tua vita”.



3. Il matrimonio di Kanye West e Kim Kardashian. Si sono sposati a Firenze: lei vestita Givenchy by Riccardo Tisci, con un abito vertiginosamente scollato sulla schiena. Hanno abbandonato la scena indossando dei chiodi BLK DNM disegnati da John Lindeberg e personalizzati per l’occasione dall’amico artista Wes Lang.



4. Il ritorno degli anni ‘70. Sono concordi tutte le passerelle: da Gucci a Saint Laurent. Gli anni Settanta sono tornati con cappottini in suede, stivaletti tipo beatles, tanto denim e persino i pantaloni a zampa. Complice un film di grande successo come American Hustle.



5. La dipartita di Frida Giannini da Gucci. È arrivata agli sgoccioli del 2014 la notizia che l’apprezzata stilista romana non sarà più la direttrice creativa della maison fiorentina. Lascia anche il compagno e amministratore delegato del gruppo. Sono subito cominciate le scommesse su chi prenderà il suo posto.



6. La consacrazione di Lupita Nyong'o. La trentunenne attrice americana naturalizzata keniota è stata la star delle copertine patinate quest’anno. Giunta praticamente dal nulla alla notorietà con il film “Dieci anni schiavo” e grazie ad una memorabile apparizione e un notevole discorso durante la notte degli Oscar è stata subito eletta tra le donne meglio vestite dell’anno.



7. Il matrimonio di George Clooney e Amal Alamuddin. L’evento, nel cuore di Venezia, ha praticamente monopolizzato i giornali di gossip lo scorso Settembre, ma la cerimonia è stata blindatissima. Per settimane hanno continuato a circolare tuttavia cronache dei look – pantaloni a palazzo, abiti in pizzo, grandi cappelli - sfoggiati dalla bella avvocatessa in Laguna.



8. Il trend normcore. Non è un neologismo, ma mai come quest’anno la parola ha avuto un riconoscimento che l’ha elevata allo status di trend. Cosa significa? Basta stravaganze, la moda non va più di moda. Vestire “normale” è l’ultima frontiera fashion. 9. Chanel scende in strada. Karl Lagerfeld stupisce ancora scendendo in strada a Parigi per fare da sfondo alla sua sfilata. Il tutto ricostruito all’interno del Grand Palais dove le modelle hanno sfilato inscenando una parata di protesta.



10. Il ritorno di John Galliano. Allontanato da Dior per quello che potremmo definire con un eufemismo un “incidente diplomatico”, l’osannato stilista torna sulle scene alla direzione creativa di Maison Martin Margiela. La direttrice di Vogue America -Anna Wintour- ha già voluto un abito disegnato da lui per i British Fashion Awards.