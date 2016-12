City look: lo stile Milano

Il più classico degli appuntamenti milanesi è l'aperitivo sui Navigli, il suggestivo fiume artificiale che passa nella città e che veste di festa i suoi angoli pieni di locali. Per quanto possa sembrare “solo un aperitivo”, a Milano va celebrato con un look adatto: ricordatevi in ogni caso che il fondo strada è particolarmente irregolare, quindi se scegliete i tacchi, optate per un modello comodo, da abbinare ad un look easy chic.



Per “bere una cosa” come si dice a Milano, l'alternativa ai navigli sono i nuovi e lussuosissimi roof-top che stanno spuntando in città e sono meravigliosi giardini posizionati con vista privilegiata sulla città: da Ceresio 7, locale di Dsquared con tanto di piscina in terrazza, alla Terrazza Martini o il Globe. L'ambiente è glamour, si possono incontrare personalità della moda e della finanza e il vostro look deve essere elegante e stiloso, giovanile ma non troppo. In questa occasione non possono mancare i tacchi.



Il più classico degli appuntamenti a Milano è anche lo shopping sfrenato nel quadrilatero della moda: tra Montenapoleone, Via della Spiga, Via Sant'Andrea e le vie adiacenti, i negozi di lusso sono a perdita d'occhio. Anche qui gli incontri che potete fare vanno dai personaggi dello spettacolo alle principesse arabe con tanto di scorta. Modaiole più che mai e non potete certamente sbagliare.



Se alla folla di Montenapoleone preferite invece una passeggiata tra ristoranti tipici e negozietti di design, scegliete Brera: anche qui attenzione al ciottolato delle vie, che non è adatto ad una passeggiata coi tacchi.



Se avete la possibilità di girare la città in bicicletta basterà guardarvi intorno per capire che a Milano le donne sono super trendy anche sulle due ruote: la bici vi toglie dalla fatica della passeggiata coi tacchi, quindi via libera al look senza restrizioni!



Se invece avete un appuntamento con lui, puntate tutto su un look elegante, senza dimenticare i tacchi e una mini bag. In questo caso non preoccupatevi, dovete essere più belle che mai: piuttosto prendete un taxi!



Ma se vi trovate a Milano, non potete certo non organizzare una serata in uno dei locali più esclusivi: che sia Byblos o Armani Privè cercate di essere più sexy che mai, perché qui i look sono tutto fuorché semplici! Le ragazze sono sempre bellissime e arrivano su tacchi vertiginosi, infilate in abiti griffatissimi. Non potete essere da meno!



Dopo una serata in discoteca, la domenica mattina la colazione è all'Armani cafè, dove il look deve essere easy ma chic. Se alla colazione preferite un brunch, optate per California Bakery, che vi farà impazzire con la sua scelta di dolce e salato. Qui il look può essere più easy, ma siamo a Milano: la moda non vi deve mai abbandonare. Questi sono anche gli ultimi giorni per una visita ad Expo: qui c'è da camminare tra i padiglioni di tutto il mondo perciò ricordate di indossare qualcosa di comodo e leggero se ancora incontrate una bella giornata di sole!



Per tutto il vostro shopping in vista di un week end nella città della moda visitate www.privategriffe.com