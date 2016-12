Cinquanta sfumature di look: la semplicità di Anastasia

Lo abbiamo visto tutte il film Cimquanta sfumature di grigio , vero? E ci siamo tutte chieste come mai Christian Grey , un affascinante milionario che potrebbe avere ai suoi piedi tutte le donne più belle che riusciamo ad immaginare, abbia scelto proprio lei, Anastasia . La giovane studentessa non spicca certo per intraprendenza, sensualità o stile. Ma allora cosa ha attirato Grey? Forse il suo look semplice.

Tante volte ci capita di vedere per strada coppie totalmente squilibrate dal punto di vista della bellezza: si dice che l'amore è cieco, ma forse ci vede bene e preferisce le persone semplici. Se vi sentite esattamente così, come una che la mattina non riesce ad andare oltre a un velo di crema per il viso, un po' di mascara e i primi abiti comodi che ha trovato non riesce ad andare, allora forse dovreste iniziare a pensare che non è del tutto sbagliato.



Non tutte amano inguainarsi in abiti succinti o oscillare su vertiginosi tacchi a spillo, perciò, se ci è riuscita lei, possiamo prendere spunto dal suo stile. Anastasia ama le camicette di colori e fantasie tenui, abbinate a gonne caste e cardigan un po' da nonna. I suoi abbinamento hanno sempre qualcosa che ricorda il college o i vestiti che ci metteva la mamma quando ancora non eravamo capaci di intendere e di volere (parlando di moda, chiaramente).



Se sceglie un pantalone, Anastasia opta per un jeans semplice e skinny, da abbinare ad un top senza troppi fronzoli e una giacca.

Anche quando si tratta di vestiti, le sue scelte sono sempre molto caste: tubini semplici o abitini romantici con dei colori non troppo accesi.

Cosa non manca mai? Il trench o una giacca di pelle, una sciarpa e un po' di occhiaie.



