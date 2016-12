Capi intramontabili: tubino nero, mon amour!

Il tubino nero: un classico dai mille volti 1 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 2 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 3 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 4 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 5 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 6 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 7 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 8 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 9 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 10 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti 11 di 11 Private Griffe Private Griffe Il tubino nero: un classico dai mille volti leggi dopo slideshow ingrandisci

Dalla versione più classica, castigata, elegante, alle versioni più sexy, in pelle o con trasparenze, il tubino è amatissimo anche dalle star di tutto il mondo, che non perdono occasione per indossarlo (o forse, come noi, lo scelgono quando non sanno cosa indossare e non vogliono sbagliare?). La super modella Bar Refaeli, sexy e statuaria, sceglie proprio la versione in pelle, abbinata a stivaletti e chiodo total black. Nonostante il look aggressivo, riesce sempre a sembrare un angelo. O no?

Dici trasparenze e dici Jennifer Lopez: la star latina dalle forme generosissime non è una delle affezionate al tubino, ma quando lo indossa, lo sceglie decisamente nelle sue corde. Jessica Alba, indecisa tra un tubino aggressivo e uno classico, opta per il mix: inserti in pelle che richiamano la borsa.



Un vero tocco di classe? Quello di Kate Moss: la modella più famosa del mondo sceglie il bon ton e lo abbina ad un bolero di volpe tono su tono. Le scarpe? Con il tubino un paio di Pigalle Christian Louboutin sono quasi d’ordinanza, sappiatelo! Se invece amate le scarpe platform e i tacchi vertiginosi, potete prendere esempio da Posh Victoria.



Sapete chi amava il tubino e lo portava con classe innata? La principessa Diana! In molte uscite ufficiali la principessa ha scelto l’amato indumento, in versioni anche controverse per l’etichetta reale, possiamo dirlo.



Vi piace uno stile più contemporaneo? Prendete spunto dall’icona di stile Olivia Palermo, che sceglie un tubino cut-out e lo abbina a dettagli colorati e animalier.



La più semplice di tutte? Angelina Jolie, che opta per la versione più semplice, con una manica corta e una linea dritta. Nessun fronzolo per la signora Pitt.



Non avete ancora un tubino nel vostro armadio? Provvedete subito su www.privategriffe.com