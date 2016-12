Belle e potenti: le donne celebri e le loro borse

CHIARA FERRAGNI: è la blogger più influente del mondo e tutto quello che tocca sembra diventare oro. La sua borsa preferita? La Chanel flap 2.55, classica icona della maison, che viene declinata in varianti di misura e colore ad ogni stagione ormai dal 1955.



OLIVIA PALERMO: è la socialite più in vista del mondo, amica di stilisti e musa per molti di loro. L’ultima sua ossessione è la Hudson bag di Chloè, che piace tantissimo anche alle fashion blogger di tutto il mondo.



GIOVANNA BATTAGLIA: La stylist più potente e amata dal fashion system non perde occasione per sfoggiare una Baguette Fendi dalla sua collezione. La baguette da anni è il prodotto di punta della maison, che la declina in tantissime varianti (quest’anno compresa di occhi!) di colore, misura, decorazione e tessuto.



GIGI HADID: entrata da poco nella lista delle modelle più ricercate e pagate del mondo, musa degli stilisti, testimonial delle campagne pubblicitarie di numerosissimi brand, influencer dei social network, spesso si fa vedere in giro con la shoulder bag di Saint Laurent, novità della maison ma già must-have tra tutte le appassionate di moda.



BEYONCE’: la cantante è tra le donne più ricche e influenti del mondo, comproprietaria di una casa discografica e di una squadra di basket insieme al marito Jay-Z. Da quando, ad una partita di basket, è stata fotografata con la Puzzle Bag Di Loewe, la borsa è diventato il nuovo oggetto del desiderio.



VICTORIA BECKHAM: moglie di David Beckham, insieme hanno un patrimonio superiore a quello della Regina d’Inghilterra. La sua borsa preferita è la Birkin di Hermes, che non ha bisogno certo di presentazioni o sponsor. La Birkin è di fatto la borsa più desiderata del mondo.



