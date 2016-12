Belen, icona di stile: copia il suo look

Belen vive a Milano, e spesso la si può incontrare nelle vie dello shopping o nei ristoranti, di cui è grande frequentatrice. Quando gira per Montenapoleone, carica dei sacchetti dello shopping, Belen ha sempre un look piuttosto semplice, anche se qualsiasi cosa indossata da lei fa un gran figurone. Jeans strappati, bikers bassi, una t-shirt e chiodo di pelle sembrano essere le componenti dei suoi look preferiti per quando deve correre da una boutique all'altra. Il tocco di classe è, ovviamente, una bella Birkin rossa di Hermes.



La show girl ama la semplicità e lo dimostra spesso nelle immagini che posta sui social: nonostante la sua popolarità, spesso gira con jeans, sneakers e niente più di una maglia bianca. Certo è che può permettersi qualsiasi cosa.



Oltre che attrice, la bella Rodriguez è anche imprenditrice: nell'ultimo anno a Milano ha infatti aperto insieme al marito e altri soci un negozio di abbigliamento, un ristorante e un salone di bellezza. Proprio alla cena di inaugurazione del ristorante Belen è arrivata con un look meraviglioso: gonna a tubino ricamata in coordinato con un crop top. Non potevano mancare tacchi vertiginosi e pochette rigorosamente griffata.



Quando, invece della cena, Belen sceglie l'aperitivo con le amiche, il look è ancora semplice: gonna tartan, maglione caldo per le fredde serate autunnali, giubbino di pelle che non le manca mai e biker per un tocco un po' rock.



Ma Belen è soprattutto una show girl e quando sale sul palco tutta la semplicità svanisce per lasciare spazio ad una carica sensuale che in poche possiedono: Spesso sceglie abiti o tute scollate e molto sexy e tacchi vertiginosi. Non vale solo per il palcoscenico: anche quando esce per una serata mondana Belen non rinuncia a scollature e gambe in vista, per valorizzare il suo corpo statuario.



