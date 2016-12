Abiti: tubino, trapezio o vestaglia? Scegli il tuo

12:42 - La forma dell’abito è fondamentale per la riuscita di un look. Prima di qualsiasi considerazione sul colore, sul tessuto e sulle tendenze, occorre capire quale abito è più adatto al nostro fisico.

ABITO A TRAPEZIO (o linea ad-A) - L’abito stretto sulle spalle e poi gradualmente sempre più largo verso l’orlo ricorda la forma di un trapezio o di una A. È la silhouette creata da Dior: la parte alta del busto è aderente e il resto è morbido, in modo da cadere sui fianchi senza segnarli. L’effetto complessivo dipende molto dalla lunghezza dell’abito e dal tessuto con cui è confezionato. Un vero classico degli anni Sessanta.

A chi sta bene - Alle donne con poco seno, gambe sottili, anche se di statura non altissima.



TUBINO - Il tubino è un abito dritto che segue le forme del corpo in maniera più o meno aderente. Può presentarsi in diverse lunghezze: da quello molto corto (sopra la metà coscia) che si indossa in discoteca, alla classica lunghezza al ginocchio, fino alle sofisticate lunghezze al polpaccio. In nero è l’abito iconico per eccellenza.

A chi sta bene - A tutte le donne, ma meglio corto e poco aderente per le magroline, fasciante e fino al ginocchio per le donne formose.



ABITO A VESTAGLIA - Reso famoso da Diane Von Furstenberg che ne ha fatto il pezzo forte delle sue collezioni, il “wrap dress” è un abito incrociato davanti che si annoda sul fianco, proprio come una vestaglia. E’ molto pratico e molto sexy, ma senza ostentazione, a metà tra l’elegante e l’informale, è l’ideale anche per le donne in carriera

A chi sta bene - A tutti i tipi di fisico.



ABITO IMPERO - L’abito impero si restringe proprio sotto al seno come lo portavano le donne durante l’Impero napoleonico. L’effetto è particolarmente adatto agli abiti da sposa o agli abiti da sera in tessuti leggeri. Elegante soluzione anche per le donne in dolce attesa.

A chi sta bene - Alle più giovani o a quelle alte e sottili.



ABITO DA BALLO - Non si indossa necessariamente per ballare, l’abito “full skirt” è caratterizzato da un corpetto aderente e una gonna a ruota, piena o plissettata che di solito arriva appena sotto il ginocchio. Ha un effetto leggermente rétro e per questo comunica un’eleganza sobria e ricercata.

A chi sta bene - A chi deve nascondere fianchi troppo rotondi e gambe robuste.



ABITO A PALLONCINO - Si caratterizza per la gonna gonfia, realizzata in tessuto doppiato e ripiegato all’interno. Di solito la gonna è corta e la sua forma lo rende un pezzo eccentrico o poco formale, è adatto alle occasioni informali.

A chi sta bene - A donne mediamente alte con un corpo longilineo e spalle larghe.



BABY DOLL – Tagliato sotto il seno, ricorda un top lungo fino a metà coscia. Ha una forma trapezoidale più ampia nella parte inferiore e spesso arricchito da balze o orli profilati di pizzi o rouches.

A chi sta ben - A donne molto giovani e minute, con gambe affusolate.



