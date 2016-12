ABC dei gioielli: A come anelli

16:46 - Sia che si tratti di un gioiello prezioso o di un semplice monile, l’anello racchiude in sé un fascino tra il magico e il simbolico. Le sognatrici penseranno alle favole e alle leggende dove gli anelli spesso conferiscono poteri soprannaturali e occulti, le più romantiche al simbolo di eternità che da sempre si associa ad anelli di fidanzamento e fedi nuziali.

Il valore simbolico di eternità è legato alla sua forma circolare che nell’antichità richiamava l’Uroboro (dal greco Uroboros, serpente che mordendosi la coda si rigenerava sempre) e rappresentava l’eterno e la stabilità ciclica della vita.



Tra i più desiderati ricordiamo il Solitario, d’oro e di diamanti è l’anello di fidanzamento per definizione.



Di origine molto antica è lo Chevalier, ovvero l’anello sigillo. Risale addirittura all’epoca egizia e nel corso dei secoli ha mantenuto il simbolo dell’autorità e del potere di apporre sigilli.



Non c’è matrimonio senza fedi. Gli sposi si scambiano gli anelli durante la promessa di amore assoluto. La tradizione vuole che ci sia una lunga vena, che partendo proprio dall’anulare sinistro giunga fino al cuore. Preziose e indimenticabili, sono molto amate sia le Fedi di Bulgari che le Fedi di Cartier, tre anelli intrecciati di oro giallo, bianco e rosso.



L’anello Trilogy, impreziosito da tre diamanti incastonati, è il regalo ideale per un anniversario memorabile.



Unico per la sua forma, l’anello a Spirale è particolarmente adatto per chi dedica molta cura ed attenzione alle proprie mani, preferibilmente con le dita affusolate.



