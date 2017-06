6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 1 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 2 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 3 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 4 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 5 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 6 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 7 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 8 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 9 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 10 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 11 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 12 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 13 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! 14 di 14 Private Griffe Private Griffe 6 fashion trends che ci fanno paura e che sono tornati! leggi dopo slideshow ingrandisci

Per fortuna, sono tornati in una rivisitazione contemporanea, che ci fa un po’ meno paura di riguardare le vecchie foto.

Quali sono questi 6 trend? Eccoli!



1) I jeans pinocchietto: sì proprio loro, direttamente dal 2014, visto su Sarah Jessica Parker e non solo. La nuova versione, già proposta dall’icona dello streetstyle Gigi Hadid, è un jeans corto al ginocchio effetto ripped.



2) I jeggings, catapultati qui dal 2008: sono proprio loro, i pantaloni con la staffa. Li abbiamo visti sulle fashion victim di tutto il mondo alle sfilate milanesi. Però il dubbio sull’utilità della staffa ci resta. Pensieri in merito?



3) La tuta: quella di ciniglia colorata di Juicy Couture che Britney Spears non ha più tolto dopo la rottura con Justin. La ritroviamo come trend per girare in città, dove ovviamente la porta-bandiera è sempre la modella Gigi Hadid.



4) Gli occhiali con le lenti rosa: li abbiamo avuti tutte, quando nel 2003 spopolava lo stile di Anastacia, che non si separava mai da loro. Chi l’avrebbe mai detto: li vediamo riproposti da Selena Gomez. E se lo dice lei possiamo stare tranquille!



5) I kitten Heels: che nel 2001 sono stati addirittura sul red carpet, ai piedi di Charlize Theron. Speravamo tutte di non doverci più avere a che fare, e invece eccoli qui. La buona notizia è che quest’anno hanno un tocco davvero bon ton e un tacco decisamente più accettabile.



6) La gonna sopra i jeans: era o no la vostra preferita Britney? Quante soddisfazioni! Lei era la regina delle gonne e dei vestiti indossati sopra i jeans. Lo scopo quale poteva essere? Non separarsi dai jeans che facevano tanto pop star? Non lo sapremo mai.



Quello che sappiamo è che quest’anno possiamo di nuovo azzardare, ma fortunatamente lo stile delle gonne, effetto ballerina, è davvero davvero carino!

Non siete ancora convinte? Date un’occhiata a questa selezione su www.privategriffe.com