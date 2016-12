Principesse per una sera: non tramonta il rito del debutto in società

Sentirsi come la Principessa Sissi , almeno per un sera: indossare una nuvola di tulle bianco, fare un ingresso regale in una sala fastosa al braccio di un fascinoso cavaliere in alta uniforme e danzare un romantico valzer tra due ali di pubblico. E' il rituale della bella favola che, nel 2015, continua ad affascinare le fanciulle in fiore del Terzo Millennio e le spinge ad abbandonare per qualche ora almeno social network e condivisioni virtuali per vivere il rito del debutto in società secondo i fasti e il rituale del passato. E' la scelta delle venti ragazze che, accompagnate dai Cadetti dell'Accademia Navale di Livorno, partecipano a "Vienna sul Lago, il Gran Ballo delle Debuttanti" giunto alla sua ventunesima edizione, in programma sabato 14 novembre alla Reggia di Venaria Reale , presso Torino.

Un tempo il debutto in società era un rito di passaggio con una funzione ben precisa: segnalare a tutti che una fanciulla usciva dall'infanzia, era pronta ad affacciarsi alla vita e, soprattutto, era ufficialmente in cerca di un marito. Da qui le feste, gli abiti splendidi, gli impegni modani. Oggi tutto è molto diverso: il matrimonio è un obiettivo ancora lontano o non lo è affatto, il valzer “è roba da matusa”, e al cavaliere in smoking si preferisce un bel ragazzone in jeans con tanto di tatuaggio sulla spalla, naturalmente da messaggiare a tutto spiano su Twitter. Forse, però, è proprio la prosaicità della vita quotidiana a far risaltare ancora di più lo scintillio di un sogno, riproposto con successo da tante favole moderne o tradizionali, duro a morire perché sempre capace di evocate modelli archetipi, radicati nel nostro immaginario collettivo. Non c'è allora da meravigliarsi che le diciottenni del 2015, proprio come le fanciulle in fiore di qualche decennio fa, siano pronte a partecipare ai Balli delle Debuttanti che si organizzano in più parti d'Italia.



Quello di Venaria Reale si rifà esplicitamente ai balli viennesi più classici e offre alle Deb una cornice particolarmente suggestiva: la scenografica Galleria degli Specchi all'interno della Reggia Sabauda per un ballo davvero da sogno. E siccome, anche nelle favole, la bellezza va di pari passo con la bontà, il Gran Ballo ha un cuore solidale: nel corso degli anni è stato occasione di importanti raccolte di fondi che hanno permesso la realizzazione di progetti di solidarietà, tra cui ad esempio il dono di attrezzature sanitarie ed informatiche ad associazioni ed enti benefici, o la realizzazione di momenti di socializzazione per ragazzi disabili, anziani e minori abbandonati. Nel corso degli anni, la manifestazione ha ottenuto per i suoi obiettivi e le sue finalità, prestigiosi riconoscimenti dal Presidente della Repubblica Italiana e dalla Presidente della Repubblica Austriaca, oltre all'adesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri, della Regione Piemonte, delle Ambasciate d'Austria presso il Quirinale e presso la Santa Sede, della Città di Vienna. In questa speciale edizione il Comitato “Vienna sul Lago”, la Marina Militare, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio in collaborazione con Telethon hanno lanciato il progetto "La Fame del nostro vicino", a favore delle persone indigenti, sostenute attraverso la distribuzione di generi di prima necessità e con interventi a favore della loro salute. Per l'occasione, le giovani Debuttanti e i Cadetti loro accompagnatori, sono stati nominati “Ambasciatori Ufficiali Telethon”.



Ospite d'onore del Gran Ballo della Venaria Reale è S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Cancelliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il più antico Ordine Equestre della Cristianità. Per incrementare la raccolta fondi a favore della ricerca, è stata attivata anche la piattaforma CharityStars, un portale che mette all'asta esperienze da vivere con personaggi famosi. Guest Star il pallanuotista cubano Amaurys Perez per "Un giro di Valzer a favore di Telethon".



Le debuttanti sono vestite con gli abiti creati dallo stilista Carlo Pignatelli e indossano le collezioni di Damiani Gioielli, che ha assegnato anche un gioiello come primo premio della lotteria benefica.