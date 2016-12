Per affrontare le pazzie del tempo ci vuole il jeans giusto

11:42 - Il tempo non riesce a trovar pace e così anche il nostro povero guardaroba. Che fatica tenerlo in ordine. Un giorno si gela e l'altro si suda. Ormai la parola d'ordine ogni mattina davanti all'armadio è: vestirsi a cipolla! Perché bisogna pure fare i conti con i riscaldamenti dei mezzi pubblici, degli uffici, dei negozi... insomma non si trova pace. Io senza vergogna, ammetto che vado in giro tutti i giorni con una borsetta di stoffa dentro la borsa da lavoro per attuare il “piano cipolla”. In pratica la mattina esco stile eschimese e poi in base all'umidità, alla pioggia e soprattutto ai gradi, mi spoglio pian piano. Io si che so campare: ogni giorno sembra che stia per traslocare. Pazienza è sempre una questione di pazienza, anche col tempo. Per fortuna esistono i jeans.

Non possono mai mancare nell'armadio o in valigia. Tra le tante qualità per migliorare il nostro stile, ci salvano pure dai cambi repentini di temperatura. I jeans regnano senza nemici da piu di un secolo. Ringraziamo Levi Strauss. Naturalmente oggi sono più comodi, pratici e a volte modellano così bene le nostre gambe da non riconoscerle. Ma per avere l'effetto gamba modella bisogna scegliere quello giusto. Attenzione non è una questione di marca, ma di taglio. Alcuni sembrano stupendi sui manichini, ma addosso a noi sembrano soltanto metri di stoppa mal cuciti. Eppure non bisogna disperare. Si tratta semplicemente di studiare il jeans giusto: in pratica un lavoro certosino di ricerca. Avrete già capito che senza pazienza rischiate di portarvi a casa il jeans sbagliato. Uno di quelli che rimarrà sepolto nell'armadio. Purtroppo ogni tanto le 'reliquie' riemergono e turbano i nostri sogni.



Comunque gli stili sono tanti. Abbiamo quelli anni '50 con la vita un po' alta e il bordo risvoltato, quelli anni '60 stile Capri, poi la zampa d'elefante anni '70, i destroyed ovvero jeans distrutti, strappati e usurati, tipici degli anni '80 e ancora i regular fit, ovvero un jeans né largo e né stretto degli anni '90. Adesso vanno tutti di moda e a questi must si sono aggiunti quelli stretch e aderenti, slim fit. Ecco questi ultimi sono per gambe non eccessivamente lunghe e affusolate, ma almeno magre. Evitate quindi di comprarli se vi rendete conto che dovete trattenere l'aria per indossarli. Come vedrete girando e rigirando per negozi, i jeans non mancano, anzi abbondano nei vari lavaggi e modelli. A questo punto non rimane altro che indossare quello giusto.