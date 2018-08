Un sogno segreto per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Il tuo desiderio, nella notte delle stelle cadenti, è peccaminoso e riguarda l’irresistibile voglia che hai di far l’amore con qualcuno che ti attrae profondamente. Senti un grandissimo fuoco dentro di te e la passione diventa ogni giorno più irrefrenabile. Non ti importa se siete entrambi impegnati o se a tutti sembra un amore impossibile: dentro di te hai la certezza che questo desiderio possa superare qualsiasi ostacolo. L’ideale sarebbe osservare il cielo stellato insieme alla persona in questione.



TORO - Vorresti andare a convivere col tuo compagno, ma ti rendi perfettamente conto di non avere al tuo fianco una persona affidabile o che ti garantisca le certezze di cui hai bisogno. Al cuor però non si comanda e pensi che valga la pena tentare l’impossibile, chiedendo alle stelle cadenti di esaudire questo tuo desiderio di metter su famiglia. Eppure, potresti presto accorgerti che la tua felicità è legata a qualcosa o a qualcuno che sta lontano da te. Abbi maggiore fiducia nel destino e negli altri!



GEMELLI - Chi ti sta intorno potrebbe far fatica a comprenderlo, ma il tuo desiderio più grande riguarda la tua realizzazione professionale. Anche se scherzi e ridi, hai una grandissima paura che qualcosa possa andar storto e vorresti raggiungere un successo tale da garantirti popolarità e fama per il futuro. Non basta però chiedere alle stelle di accontentarti: è necessario che sia tu a prendere qualche iniziativa entusiasmante, anche a costo di rischiare le certezze che hai accumulato fino a questo momento.



CANCRO - Cosa desideri più di ogni altra cosa in questo momento della tua vita? Probabilmente vorresti allargare la famiglia e avere un figlio, ma sei consapevole del fatto che nella vita di coppia ci siano troppi problemi per assumersi una responsabilità di questo tipo. Nonostante tutto, tu ci speri, e sei pronta ad affidarti alla benevolenza delle stelle cadenti. Per vedere realizzato questo tuo sogno, non hai paura di rivoluzionare completamente il tuo modo di intendere l’amore, in ogni sua sfaccettatura.



LEONE - Il tuo desiderio più grande è quello di avere una fantastica villa sontuosa, nel pieno centro della città. Ti stai impegnando tanto nel tuo lavoro per guadagnarti uno status sociale superiore a quello di partenza e l’idea di avere una magnifica casa tutta per te (e per i tuoi cari) ti entusiasma. Hai il bisogno di espanderti e di affermare il tuo ruolo in famiglia. Le stelle però possono offrirti qualche buona opportunità, ma spetta a te coglierla e mantenere intatta la fiducia nelle tue capacità.



VERGINE - Stai vivendo un momento della tua vita particolarmente florido e non te la senti di affidare alle stelle la possibilità di realizzare qualcosa di importante e duraturo: sai di potercela fare con le tue risorse e con il tuo costante impegno. Preferisci quindi affidare alle stelle cadenti qualche desiderio più effimero, come il capriccio di un’automobile o di una motocicletta nuova. Nonostante la tua innata razionalità, per scaramanzia non riveli a nessuno le tue piccole ma desiderate richieste.



BILANCIA - Non fai fatica ad ammetterlo: desideri accumulare soldi e ricchezza per affrontare meglio qualsiasi ostacolo della vita. Hai la convinzione che i soldi possano comprare la felicità, ma potresti accorgerti presto che non è così. Le stelle cadenti sono pronte ad esaudire i tuoi veri desideri. Per che cosa ti servono i soldi? Per una nuova casa? Per viaggiare? Per non lavorare e dedicarti soltanto ai tuoi hobby? Per farti amare da qualcuno? I soldi sono un tramite e puoi ottenere tutto anche in altri modi.



SCORPIONE - Il tuo nervoso è talmente potente che ha offuscato la tua mente, facendoti perdere di vista quelli che sono i desideri che vuoi veramente vedere realizzati nella tua vita. La rabbia, il rancore, l’invidia e la gelosia non ti permettono di formulare delle richieste concrete alle stelle cadenti e, senza alzare lo sguardo al cielo, potrebbe essere anche molto difficile vederne qualcuna. Puoi però augurarti che qualcuno desideri che tu ritrovi l’armonia e la pace interiore. A tutto il resto ci pensa Giove!



SAGITTARIO - A te piace sempre sognare in grande ed è per questo che non poni limiti alle richieste che fai ogni qualvolta vedi una stella cadente. Ti piacerebbe viaggiare e trascorrere qualche settimana in giro per il mondo, ma dato che le tue risorse economiche non ti permettono di farlo, non ti resta che affidarti alla buona sorte, con la speranza certa che in qualche modo possa realizzarsi davvero quello che desideri. La tua grandissima fede nella vita e nel destino ti rende partecipe di veri miracoli.



CAPRICORNO - Qualcuno potrebbe essere tratto in inganno dalla tua natura solitaria, ma anche tu hai bisogno di sentirti a tuo agio nelle relazioni sociali. Il tuo sogno segreto è proprio quello di ampliare la cerchia delle amicizie e fare nuove conoscenze significative, che possono essere fondamentali per la realizzazione di nuovi progetti personali o lavorativi che hai in mente. Non fingere di non credere alle stelle cadenti: alza i tuoi occhi verso il cielo e chiedi liberamente quello che può renderti felice!



ACQUARIO - Ultimamente ti senti un po’ giù di tono e potresti aver perso fiducia nell’amore e nel destino. I tuoi sforzi non vengono sempre premiati come vorresti. Sei consapevole del fatto che si tratti di un periodo passeggero ed è per questo che vorresti il magico aiuto delle stelle cadenti: per ritrovare la forza d’animo e per credere nuovamente nell’amore e nella bontà delle persone che ti stanno intorno. La tua autorealizzazione non può essere solo lavorativa o solo personale, deve comprendere tutto!



PESCI - Potresti scrivere una interminabile lista di sogni che vorresti vedere realizzati, ma ciò che ti sta più a cuore in questo momento della tua vita è la tua crescita spirituale. Vorresti avere una sorta di “illuminazione” per comprendere meglio lo scopo della tua vita. Desideri con tutto il cuore incontrare un maestro, una guida che ti sappia condurre nell’esplorazione del tuo mondo interiore e delle tue emozioni. Le stelle potrebbero accontentarti quando meno te l’aspetti. Tieni viva in te la speranza!