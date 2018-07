Presente, passato o futuro? Scoprilo in base al tuo Segno Zodicale

ARIETE - Quando si parla di viaggiare nel tempo, devi ammettere che il tuo spirito avventuriero si esalti. Ma, tutto sommato, a te piace vivere con intensità il tuo presente, in tutte le sue sfaccettature. Sei una persona d’azione! Non è tua abitudine premeditare le tue azioni future e ti sembra ridicola l’idea di perder tempo nel pensare al tuo passato. In questo modo, riesci a goderti ogni singolo istante della tua vita. Ogni tanto però, pensare alle conseguenze delle tue azioni, potrebbe essere utile.



TORO - Sei una persona coi piedi ben saldati in terra e non hai dubbi sul fatto che il presente sia più appetibile sia del passato che del futuro. Solitamente, quando ti si costringe a pensare a quello che accadrà, ti senti assalire dall’ansia. Preferisci vivere in maniera più rilassata il tuo presente, con i tuoi ritmi (lenti, ma costanti). Per te è importante circondarti di persone che non ti mettano pressione e sei molto accomodante sia verso il tuo passato che verso quello delle persone a te care.



GEMELLI - I tuoi pensieri viaggiano ad una velocità talmente alta da farti credere di essere già nel futuro. Sei una persona che si stanca facilmente di tutti e di tutto, incluso il tuo presente. Del passato tendi a sottolinearti soltanto alcuni eventi che ti fanno comodo e che accrescono la tua autostima. E questa autostima è spesso molto alta: ti senti spesso un passo avanti agli altri e ti piace farlo notare. Non sottovalutare il fatto che il tuo futuro dipende da tutte le azioni del passato e del presente.



CANCRO - Una persona nostalgica e malinconica come te ha sempre un rapporto privilegiato col proprio passato: è lì che vai a rifugiarti quando sei triste o quando hai bisogno di riflettere prima di prendere una decisione importante. Ogni emozione vissuta nel passato ha significato tanto per te e non intendi dimenticarla o far finta che non sia mai esistita, bella o brutta che sia. Ricordati che, per accogliere le novità nella tua vita, è necessario lasciar andare qualcosa (e, talvolta, anche qualcuno).



LEONE - Basta osservarti per comprendere che ti trovi più a tuo agio nel vivere nel presente, anzi che in qualsiasi altro arco temporale. A te piace godere della vita per quello che è. Il passato può essere piacevole, ma i ricordi non sempre sono allegri e felici. Se desideri ricevere un complimento o un riconoscimento, non capisci la necessità di dover aspettare: i bisogni di oggi infatti, potrebbero essere diversi dai bisogni di domani. Pretendi tanto dagli altri e lo pretendi subito, in questo attimo.



VERGINE - A te piace programmare dettagliatamente ogni cosa. La tua mente calcolatrice ama decidere con largo anticipo il tuo futuro e ti impegni affinché i tuoi piani vengano rigorosamente rispettati da chiunque possa interferire con essi. Del futuro ti piace proprio la possibilità di poterlo prefigurare e prestabilire prima. Qualche volta però, potresti lasciare spazio all’imprevisto perché potrebbe sorprenderti e farti oltrepassare ogni limite. Il tuo futuro non ha confini, non essere tu a imporglieli!



BILANCIA - Vivere nel passato potrebbe essere troppo impegnativo per una persona che ama la leggerezza come te. Impegnarsi nel presente invece significherebbe dover fare delle scelte, senza avere la possibilità di rinviarle. Il futuro ti affascina parecchio ma ti ricorda che, col passare del tempo, anche tu invecchi. L’ideale per te sarebbe vivere in un mondo senza tempo, senza ansia o preoccupazioni e senza rimorsi o rancori. L’armonia e la pace a cui aspiri vanno aldilà del tempo e di qualsiasi circostanza.



SCORPIONE - Lo sanno tutti che tu vivi nel passato e che non c’è attimo del tuo presente che non sia condizionato da avvenimenti accaduti giorni, mesi o addirittura anni fa. Il passato ti affascina, ti appassiona e ti cattura a sé. Non dimentichi nulla, né i torti subiti né i favori ricevuti. Tuttavia, questo attaccamento morboso al passato ti impedisce di godere pienamente dei doni del presente ed è un vero peccato che tante occasioni fortunate sfumino via senza che tu le prenda seriamente in considerazione.



SAGITTARIO - Il tuo entusiasmo e il tuo costante ottimismo sono sicuramente legati al fatto che tu vivi con grande gioia e intensità il tuo presente. Non lo scambieresti mai per il tuo passato o per il tuo futuro! Cerchi di portare nel tuo presente gli insegnamenti ricevuti e ti impegni affinché le tue azioni di oggi possano essere le basi per un futuro florido e felice. È questo il segreto dei tuoi sorrisi e vorresti che tutti i tuoi amici riuscissero a comprendere l’importanza e l’utilità del vivere qui e ora.



CAPRICORNO - Saturno, il dio del tempo, è il governatore del tuo Segno Zodiacale. Ed è forse proprio per questo che riesci a spaziare serenamente tra passato, presente e futuro. Non sei una persona particolarmente rancorosa, ma fai sempre molta attenzione a non ricommettere gli stessi errori del passato. Sfrutti il presente per lavorare e per creare qualcosa di stabile per il tuo futuro. Hai già programmato tutto quello che farai nei prossimi anni: avere un progetto chiaro è la chiave del tuo successo!



ACQUARIO - Il tuo sogno sarebbe quello di catapultarti nel mondo del futuro, per conoscere le nuove scoperte scientifiche ed eventualmente avere la possibilità di viaggiare nello spazio e visitare altri Pianeti. Il presente spesso ti annoia e il passato ormai è andato (credi che non abbia più nulla da offrirti). Nel futuro invece c’è tutto quello a cui aspiri, con mente curiosa e vivace. Chi ti osserva con attenzione, può accorgersi facilmente che non ti concentri mai sul presente, ma guardi sempre avanti!



PESCI - Tu hai uno strano concetto del tempo e sembra che ti comporti come se esso non esistesse e come se passato, presente e futuro fossero la stessa cosa. La tua è una visione molto romantica del tempo e della vita. Non ti importa se in passato qualcosa sia andato storto, purché nel presente ci sia la possibilità di migliorare e di fare qualcosa che possa avvicinarti alla realizzazione concreta dei tuoi sogni. Nel tuo mondo fantastico e fiabesco, il tempo non esiste e tu puoi essere felice per sempre.