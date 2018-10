Oroscopo: un’opera d’arte per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Quale opera d’arte potrebbe essere più indicata per il tu Segno del dipinto “Marte” di Diego Velázquez, artista spagnolo presente alla corte del Re Filippo IV? L’opera è stata realizzata nel 1640 e ora la puoi ammirare nel Museo del Prado di Madrid. Marte, il dio della guerra, viene raffigurato con i suoi muscoli in evidenza, l’elmo sulla testa e l’armatura abbandonata in terra. La sua espressione sembra non essere tra le più gloriose e serene e anche tu come lui, hai bisogno di tanto riposo.



TORO - Per vedere l’opera d’arte che più si addice al tuo Segno, devi visitare la Galleria degli Uffizi di Firenze. È ì che puoi trovare “La Primavera” di Sandro Botticelli. Questa tempera su tavola è stata realizzata nella seconda metà del ‘400 ed è una delle opere più famose del Rinascimento italiano. Al centro del dipinto puoi ammirare Venere, la dea dell’amore, degna rappresentante del tuo Segno Zodiacale. Non a caso, la primavera è proprio la stagione in cui la vita ti ha accolto sulla terra.”



GEMELLI - Uno dei dipinti che esprime meglio il tuo carattere colorato, egocentrico e multisfaccettato potrebbe sicuramente essere “Marilyn Monroe” di Andy Warhol, uno dei maggiori esponenti della Pop Art. Si tratta di dieci serigrafie su carta in cui viene raffigurato il volto dell’attrice in ripetizione seriale, giocando con colori e sfumature cromatiche che creano un effetto molto particolare e vivace. Ammettilo: anche a te piacerebbe riempire le pareti della tua casa con tanti tuoi ritratti coloratissimi.



CANCRO - Tra le tante opere d’arte che celebrano la femminilità (collegabile al tuo Segno lunare) vi è il dipinto “Le tre età della donna” di Gustav Klimt, pittore austriaco e degno rappresentante del tuo Segno Zodiacale (Cancro). Sicuramente spesso lo hai visto riprodotto soltanto in parte viene ritagliata la figura di una donna anziana, lasciando spazio soltanto ad una giovane donna che tiene in braccio una bambina. Puoi contemplare quest’opera meravigliosa nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.



LEONE- Tra le opere d’arte più attinenti al tuo Segno Zodiacale, non può sicuramente mancare una scultura che rappresenti il dio del Sole. Si tratta dell’“Apollo di Veio”, grande capolavoro dell’arte etrusca realizzato in terracotta dipinta. Dai tratti lineari e geometrici del volto di Apollo traspare sia la sua eleganza che la sua gran forza, caratteristica che contraddistingue anche la tua personalità. Per ammirare l’opera dal vivo, puoi visitare il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma.



VERGINE - Per te che sei grande amante del dettaglio, è necessario trovare un’opera d’arte che non lasci spazio a critiche. Il dipinto che fa al tuo caso è “La Gioconda”, nota anche come Monna Lisa, di Leonardo da Vinci. Il sorriso impercettibile della Gioconda è ancora un mistero per gli studiosi più appassionati di storia dell’arte e stuzzica anche la tua curiosità. Da un artista geniale non ci si poteva che aspettare un’opera di questo tipo. Non puoi rinunciare a vederla al Museo del Louvre di Parigi.



BILANCIA - L’opera d’arte più in sintonia col tuo Segno Zodiacale è la “Venere di Milo”, una delle più conosciute statue greche. Si tratta di una statua in marmo che fonde diversi stili dell’arte classica e raffigura la dea protettrice del tuo segno. La statua è stata ritrovata spezzata in due nell’isola greca di Milo. Dopo vari restauri, fu presentata al re Luigi XVIII e ora si trova esposta al museo del Louvre di Parigi. Viene considerata una delle più significative rappresentazioni della bellezza femminile.



SCORPIONE - Tra i più celebri artisti rappresentanti del tuo Segno Zodiacale, vi è sicuramente Antonio Canova e l’opera con cui ti senti maggiormente in risonanza molto probabilmente è “Amore e Psiche”, celebre scultura di marmo oggi conservata al Museo del Louvre di Parigi. Canova si ispirò al romanzo di Lucio Apuleio in cui Amore e Psiche vivono una storia passionale e profonda, suscitando però le ire di Venere (madre di Amore). Del resto, anche a te sono sempre piaciute le storie d’amore complicate.



SAGITTARIO - Una persona curiosa come te ha sicuramente visitato tanti musei e, tra i tanti artisti in grado di farti emozionare, potrebbe esserci proprio un Sagittario: Kandinskij. La sua arte ha qualcosa di magico, che cattura il tuo interesse senza mai stancarlo. L’opera che più ti rappresenta potrebbe essere “Composizione VIII”, oggi conservata nel Guggenheim Museum di New York. Si tratta di una combinazione di forme geometriche che vogliono comunicare all’osservatore qualcosa di non esprimibile con le parole.



CAPRICORNO - Una delle parole chiave strettamente collegate al Pianeta del tuo Segno Zodiacale, Saturno, è il “tempo”. Ed è per questo che l’opera d’arte adatta per rappresentarti potrebbe essere “Gli Orologi molli” di Salvator Dalì (grande artista spagnolo), nota anche come “La persistenza della Memoria” e conservata al Museum of Modern Art di New York. Dalì ha voluto raffigurare l’idea del tempo che passa, disegnando gli orologi che si sciolgono. Tu però, a differenza sua, sei ben felice di invecchiare.



ACQUARIO - Una persona orientata verso il futuro come te, non può che apprezzare la corrente artistica del futurismo. L’opera d’arte più indicata per il tuo Segno Zodiacale può essere “Forme uniche della continuità nello spazio” dello scultore Umberto Boccioni. L’artista vuole simboleggiare il movimento e la fluidità. Ci sono vari esemplari di questa scultura ed è raffigurata anche sul retro delle monete da 20 centesimi di euro coniate in Italia perciò, se lo desideri, puoi portare sempre un po’ di arte con te.



PESCI - Tra le varie correnti artistiche, quella maggiormente in linea col tuo Segno Zodiacale è indubbiamente l’astrattismo. Uno dei suoi massimi esponenti, Paul Klee, ha realizzato il quadro “Pesce magico”, in cui vengono raffigurati dei pesciolini astratti molto misteriosi. Anche Klee apparteneva ad un Segno d’Acqua e pare che abbia scoperto relazioni magiche tra forme, luoghi, colori della natura e della mente. È troppo affascinante per rinunciare a qualche mostra delle sue opere in giro per il mondo!