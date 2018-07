Oroscopo: l’uomo ideale per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Il tuo uomo ideale deve essere un uomo risoluto e deciso perché, anche se sei una donna forte, vuoi al tuo fianco un compagno che ti tenga testa. Il fuoco e la passione devono essere due delle caratteristiche principali di entrambi. A differenza tua però, è necessario che lui sia anche paziente e tenero, per sopportare le tue piccole ire e farti tornare il sorriso tutte le volte che ti arrabbi.

Se sei un uomo Ariete: col tuo bel caratterino, potresti convincere qualche Acquario a rinunciare alla sua singletudine per te.



TORO - Su alcune caratteristiche del tuo uomo ideale sei assolutamente intransigente: deve essere benestante, affidabile e passionale. Hai bisogno di qualcuno che voglia godere insieme a te dei piaceri della vita. Deve essere un uomo in grado di darti sicurezza e garanzie per il futuro perciò anche la sua professione è molto importante. Per una donna ambiziosa come te, ci vuole un uomo in carriera.

Se sei un uomo Toro: le donne del Capricorno non vedono l’ora di sciogliersi di fronte alla tua caldissima passionalità.



GEMELLI - Essendo tu abbastanza instabile, hai bisogno di avere al tuo fianco un compagno che ti dia sicurezza e sia quel punto fermo che non sei mai riuscita a trovare. Ti adatti facilmente a tante tipologie di carattere, ma ad una cosa non puoi rinunciare: l’intesa mentale. Il tuo uomo ideale deve essere intelligente, brillante, loquace e socievole. Per star con te, deve avere in sé anche un pizzico di follia.

Se sei un uomo Gemelli: le donne Bilancia impazziscono per la tua maliziosa ironia. Potresti sedurle con una semplice telefonata.



CANCRO - Hai le idee ben chiare sulle caratteristiche che dovrebbe avere il tuo uomo ideale: deve essere un buon padre di famiglia e deve amare gli animali (deve accettare il fatto che gli riempirai la casa di figli o di animali). Non pretendi che non ti faccia mai soffrire, ma esigi che sia un uomo sensibile e attento ai tuoi sbalzi d’umore. Se piange insieme a te di fronte a un film, è l’uomo perfetto.

Se sei un uomo Cancro: hai tutta la dolcezza e la tenerezza che cercano le donne Scorpione e sai accontentarle anche nel sesso.



LEONE - Ti piace l’idea di avere al tuo fianco un uomo unico e speciale, di cui vantarti con le amiche. Il tuo uomo ideale quindi deve sapersi far notare, pur lasciando a te il ruolo di protagonista. Non vuoi un modello al tuo fianco, ma un uomo virile, muscoloso, che ti faccia sentire la donna più importante del mondo. Essendo il tuo re, deve riempirti di complimenti e regali, anche quando non lo meriti!

Se sei un uomo Leone: con le donne Sagittario può esserci un interessante scontro di fuochi, che si risolve sotto le lenzuola.



VERGINE - Probabilmente, in uno dei tuoi tanti e ordinatissimi cassetti, si trova un foglietto con le caratteristiche del tuo uomo ideale. Il suo conto in banca è una delle prime cose che vuoi tenere sotto controllo perché per te è importante prevenire eventuali crolli finanziari. Deve essere un uomo colto e non deve commettere errori grammaticali. Sull’ordine puoi chiudere un occhio: basti tu per entrambi!

Se sei un uomo Vergine: le donne Cancro amano risvegliare il tuo lato più sensibile, quello che di solito tieni nascosto a tutti.



BILANCIA - Non potresti mai uscire con un uomo con la camicia a maniche corte e i bermuda, abbigliamento che ritieni adeguato soltanto per andare in spiaggia. Il tuo uomo ideale deve essere elegante, raffinato, galante. Più che bello, deve avere un aspetto curato. Non sei grande amante della barba o dei muscoli troppo scolpiti. Un uomo impegnato in politica o in una causa sociale potrebbe farti perdere la testa.

Se sei un uomo Bilancia: qualche donna del Leone potrebbe lottare per esporti in pubblico, come uno dei suoi migliori trofei!



SCORPIONE - Tu non lo ammetterai mai, ma la principale caratteristica del tuo uomo ideale deve essere la pazienza perché altrimenti non riuscirebbe mai a sopportare le tue continue sfuriate. Per te è fondamentale anche una magica intesa sessuale e quindi vuoi un compagno passionale, malizioso sia con le parole che con i fatti. Non potresti mai stare con un uomo anaffettivo: dolcezza e tenerezza sono d’obbligo.

Se sei un uomo Scorpione: con le donne Gemelli possono nascere relazioni caratterizzate da una forte intesa erotico/intellettuale.



SAGITTARIO - Il tuo uomo ideale deve essere bello, intelligente, generoso, sportivo, colto, curioso, vanitoso, affettuoso, focoso e passionale. Nei libri che leggi ci sono tanti personaggi che incarnano tutte le caratteristiche che cerchi, ma nella realtà la situazione è ben diversa ed è per questo che non sei disposta a giurare fedeltà ad un uomo che non rispecchi tutti i tuoi ideali. Quando capita, è una magia!

Se sei un uomo Sagittario: incarni l’ideale delle donne Toro e riesci perfino a convincerle a fare sport o lunghi viaggi con te.



CAPRICORNO - Il tuo uomo ideale deve innanzi tutto rispettare tutti i tuoi piani: non deve farti proposte last-minute o sorprese che ti costringono a rimandare gli impegni lavorativi. Ambisci a uomini ambiziosi, ricchi e con una carriera brillante. Non badi tanto all’aspetto estetico e ti affascina l’idea di stare con un uomo molto più grande e maturo di te, che in qualche caso ricordi la figura di tuo padre.

Se sei un uomo Capricorno: le donne dei Pesci si sentono protette da te e riescono a farti sciogliere e a renderti affettuoso.



ACQUARIO - Il tuo uomo ideale probabilmente sarebbe un alieno, ma nel mondo reale di accontenti di uomini stravaganti e un po’ fuori dalle righe: artisti, musicisti, scrittori o uomini senza un lavoro ben definito, sui quali proiettare tutto quello che ti passa per la mente. Per complicarti la vita, perdi la testa per uomini stranieri o irraggiungibili, che non riuscirai mai ad avere costantemente al tuo fianco.

Se sei un uomo Acquario: potresti rappresentare una dolce sfida per le donne Ariete, che stranamente di te non si stancano mai.



PESCI - Il tuo uomo ideale è quello delle fiabe, il classico Principe Azzurro pronto a salvarti in qualsiasi momento. Sei una donna capricciosa e dai gusti complicati: ti piace l’idea di avere al tuo fianco un uomo che non te le dia tutte vinte, ma allo stesso tempo ti lamenti instancabilmente. Il tuo uomo ideale è generoso e fantasioso. Ti conquista con un mazzo di fiori o portandoti a cena in un castello.

Se sei un uomo Pesci: con le donne del tuo stesso segno, Pesci, possono nascere storie paragonabili a quelle della Disney.