Oroscopo: l’auto giusta per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - A te piace la velocità e, se solo potessi, gireresti in giro per la città sopra un’auto della Formula 1. La tua auto dei sogni, quella che ti rappresenta più di tutte è la Ferrari Testarossa. Per te anche il colore è un forte richiamo e il rosso della Ferrari ti trasmette passione e intensità. Puntare all’eccellenza è indispensabile per andare avanti con spirito entusiasta ed energico. Per stare al passo coi tempi, ti adatteresti ben volentieri anche a modelli più recenti come la 488 Pista.



TORO - Quale auto potrebbe rappresentarti meglio di quella che ha come simbolo il toro? La Lamborghini è sicuramente l’automobile che più ti si addice e il fatto più curioso, di cui forse non sei a conoscenza, è che è stato scelto questo simbolo come stemma proprio perché il fondatore della Lamborghini apparteneva al Segno Zodiacale del Toro. Quel toro simboleggia la forza e l’aggressività che fanno parte di te. L’Aventador è un modello che ti ispira, ma preferisci una One-Off confortevole ed esclusiva.



GEMELLI - Tu sei una persona vivace ed esplosiva. L’auto dei tuoi sogni deve saper abbinare uno stile rigorosamente sportivo ad un’alta tecnologia. Ed è per questo che le auto che maggiormente ti rappresentano sono le Lotus. Di fronte ad una Evora gt410 sport potresti perdere la testa. Prediligi colori molto accesi e brillanti, perché fanno crescere ancora di più l’eccitazione che provi di fronte alle auto di alta gamma. Una Lotus, anche se di seconda mano, potrebbe essere uno dei tuoi tanti acquisti folli!



CANCRO - Non è tua abitudine fare tanti spostamenti, perché per muoverti è necessario far muovere tutta la tua famiglia, spesso molto numerosa. È per questo che l’auto che maggiormente ti rappresenti dovrebbe essere studiata appositamente per garantire comfort a te e ai tuoi cari. La Opel potrebbe accontentarti con il suo modello Opel Astra Sports Tourer. Il fatto che nel nome di questo modello figuri la parola “astra” ti incuriosisce e ti attira perché tra te e le stelle c’è da sempre un bel rapporto!



LEONE - Le auto che ti rappresentano meglio sono le Peugeot, non solo perché il loro simbolo è un leone, ma anche perché il motto della casa automobilistica è “Motion & Emotion”, cioè “Movimento ed Emozione”. Per te le emozioni sono vitali in qualsiasi cosa, anche nella guida e nella scelta della tua automobile. Uno dei nuovi SUV potrebbe sicuramente farti sentire imponente in mezzo alla strada, ma preferisci un modello più elegante, come la 508 SW, dotata ovviamente di tutti gli optional possibili!



VERGINE - Per una persona semplice come te, un modello troppo sfarzoso di una gamma sportiva potrebbe essere eccessivo. Ti rappresentano meglio i modelli più classici, semplici e pratici in mezzo al traffico. La Fiat può sicuramente proporti tante soluzioni in linea coi tuoi gusti e con la tua perenne ricerca del risparmio. La Panda alimentata a metano o gpl è una buona soluzione anche per avere un minore impatto sull’ambiente. I vari modelli della 500 invece possono soddisfare i tuoi piccoli capricci.



BILANCIA - La tua auto ideale deve saperti rappresentare in tutto e per tutto. Tu cerchi l’eleganza, la raffinatezza, lo stile. È per questo che le auto più facilmente associabili al tuo Segno sono le Mercedes. La Classe S Coupè sembra unire in una sola vettura tutto ciò che più ti caratterizza. Ti piacciono i colori sobri e scuri e non trascuri la qualità degli interni. Per muoverti agevolmente in città, tra un evento mondano e l’altro, anche la Smart potrebbe essere un modello in linea con la tua personalità.



SCORPIONE - Tu non ami le mezze misure e per rappresentarti al meglio ci vuole un’auto aggressiva, ma allo stesso tempo elegante e potente. La Jaguar, simboleggiata dal giaguaro, animale di cui ammiri la ferocia, il tempismo, la capacità di essere scattante e cogliere al volo le opportunità, può essere sicuramente quella giusta per te. La Jaguar XJ, berlina premium di lusso, non ha nulla di cui ti possa lamentare. Per te non esiste la scelta del colore grigio: o tutto bianco o tutto nero, e di solito scegli nero.



SAGITTARIO - Il simbolo del cavallino è uno dei simboli che trovi più rappresentativi per te, vista anche la somiglianza al simbolo del tuo Segno Zodiacale, il centauro. Poiché la Ferrari rappresenta i tuoi amici dell’Ariete, le auto che possono meglio rappresentarti sono le Porsche, che ha per simbolo lo stemma con al centro il cavallino. La “Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo” racchiude in un solo nome tutto quello che desideri dalla vita e non solo dalla tua auto: fare sport e viaggiare, sempre e comunque.



CAPRICORNO - Una persona classica come te può essere rappresentata da modelli che siano classici, ma allo stesso tempo incisivi e imponenti. Tu hai una carriera da portare avanti e vuoi che la tua auto simboleggi anche questa. La Bmw può sicuramente offrire un’ampia gamma di soluzioni che si addicono alla tua personalità austera. Tra i modelli business, non sai nemmeno tu quale possa rappresentarti meglio. Sicuramente, se dovessi davvero acquistarne una, preferiresti sceglierla di seconda mano, per spendere meno.



ACQUARIO - Una persona estrosa e innovativa come te pretende di essere rappresentata da un’automobile altamente tecnologica, che sappia rispettare l’ambiente pur mantenendo le sue alte potenzialità. L’auto che fa al tuo caso è sicuramente la Tesla, la regina delle auto elettriche. Il fatto che il suo nome sia stato scelto in onore del noto inventore e genio Nikola Tesla non fa che aumentare la tua attrazione per questa vettura. Una Tesla Roadster è stata spedita su Marte e vorresti che spedissero pure te!



PESCI - Il tuo Pianeta governatore Nettuno, dio del mare, ha come simbolo il tridente. Ed è per questo che le auto che meglio ti possono rappresentare sono le Maserati, dal momento che anche il loro simbolo è il tridente. Questo simbolo è stato scelto proprio in riferimento alla statua di Nettuno di Piazza Maggiore a Bologna. Di una ghibli che ricordi i colori del mare tu potresti addirittura innamorarti. E anche se acquistarla potrebbe restare per sempre un sogno, sarebbe comunque un sogno bellissimo!