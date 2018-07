Oroscopo: in spiaggia come Zodiaco comanda

ARIETE - A te che sei grande amante della semplicità, non sfiora minimamente l’idea di portare l’ombrellone in spiaggia. Al massimo, se proprio desideri stare all’ombra, ne noleggi uno nello stabilimento più vicino, anche pagandolo delle cifre spropositate. Tu in spiaggia vuoi divertirti e ti diverti a giocare e scherzare con i tuoi amici o con tanti nuovi conoscenti che rimangono catturati dalla tua simpatia. Quando sei in buona compagnia, oppure quando stai flirtando, ti dimentichi perfino di mangiare!



TORO - Tu ami il comfort e non sei disposta a rinunciare alle tue comodità nemmeno in spiaggia. È per questo che scegli degli stabilimenti ben attrezzati, con ombrelloni di buona qualità piazzati in prossimità della riva del mare e comode sdraie in cui poterti rilassare in qualsiasi orario del mattino o della sera. Quando si avvicina l’ora di pranzo, preferisci evitare di mangiare un panino al sacco e ti trasferisci nel chiosco più vicino per gustare un buon un piatto a base di pesce fresco oppure un gelato.



GEMELLI - La tua natura incostante non prevede che tu trascorra troppe ore in spiaggia. Dopo qualche ora, dopo aver chiacchierato con tutti i vicini d’ombrellone, dopo aver mangiato un ghiacciolo al chiosco in compagnia di qualcuno appena conosciuto, dopo aver nuotato fino a raggiungere la boa e dopo aver esplorato con gli occhialini il fondale marino, ti annoi e inizi a lamentarti del sole che ti scotta la pelle o dei bambini vivaci che corrono e che fanno volare un po’ di sabbia nel tuo telo colorato.



CANCRO - Tu non potresti mai andare in spiaggia senza la tua ciurma-famiglia. Ti piace andare in spiagge libere, da occupare con almeno tre o quattro ombrelloni, a seconda della numerosità del parentado. Non ti danno fastidio i rumori dei vicini di ombrellone perché di solito è il tuo gruppetto ad infastidire gli altri con le urla dei bambini o con la radio ad alto volume. Hai però la buona abitudine di farti scusare, offrendo loro della frutta fresca oppure invitandoli a giocare insieme a te coi racchettoni.



LEONE - In spiaggia ti si può riconoscere dal tuo cappello, solitamente vistoso e appariscente. Ti piace indossare oggetti che richiamino l’idea di mare ed è per questo che spesso fai delle lunghe passeggiate per raccogliere delle conchiglie con cui realizzare graziose collane. A differenza di tante altre persone, tu sei capace di trascorrere ore e ore sotto al sole, come una lucertola. Sei tra le migliori clienti dei venditori ambulanti, che hanno sempre la certezza di rifilarti almeno un braccialetto.



VERGINE - Per te l’organizzazione è di primaria importanza in ogni situazione, anche per andare in spiaggia. Non lasci nulla al caso: l’ombrellone lo porti da casa (costa meno) e la sua custodia è sempre in perfetto stato. Hai delle borse frigo di varie dimensioni per trasportare cibo, acqua e medicine (perché tu o qualsiasi altra persona in spiaggia potrebbe essere punta da qualche insetto o da una medusa). Sulla crema solare non badi al risparmio e tendi sempre a prediligere le protezioni più alte.



BILANCIA - È abbastanza semplice riconoscerti in spiaggia perché rientri tra le persone che tengono maggiormente alla propria abbronzatura: hai delle cremine diverse per ogni parte del tuo corpo, in base al tipo di abbronzatura a cui aspiri. Il tuo costume deve rigorosamente appartenere all’ultima collezione di uno dei marchi più in voga del momento. Speri sempre di fare nuove conoscenze ed è per questo che non puoi rinunciare ad uno stile ricercato. Se ti trucchi, ricordati di usare dei prodotti waterproof!



SCORPIONE - Le spiagge super affollate non fanno per te, anche perché tu non vai in spiaggia per socializzare, ma per rilassarti e per abbronzarti. Scegli rigorosamente angoli di spiaggia in cui la densità di bambini è molto bassa (se non del tutto assente). Non sopporti le loro urla, nemmeno se si tratta di parenti strettissimi. Non ami stare ore e ore sotto al sole, a meno che non abbia la possibilità di stare con la tua spiaggina sul bagnasciuga, lasciandoti andare al ritmo rilassante delle onde del mare.



SAGITTARIO - La spiaggia per te è uno dei luoghi d’incontro più belli che ci possano essere. Ti piace andare in spiagge rinomate per la loro bellezza e ti diverti a fare ginnastica in acqua, lunghe nuotate, partite a beach volley oppure a costruire dei bellissimi castelli di sabbia insieme ai bambini della comitiva. È difficile che ti lamenti e solitamente intrattieni tutti con lunghe chiacchierate sulle recenti avventure in terre straniere. Ti piace stare in spiaggia fino a sera, per godere del tramonto del sole.



CAPRICORNO - Non è facile vederti in spiaggia e sicuramente non è tua abitudine frequentare spiagge troppo affollate. Preferisci decisamente fare delle gite in barca in compagnia di pochi intimi. Quando però ti decidi, pianifichi tutto alla perfezione, a partire dall’orario migliore in cui uscire di casa per trovare un parcheggio comodo e gratuito vicino allo stabilimento da te prescelto. Non ti interessa avere una super abbronzatura e non sopporti i pettegolezzi dei tuoi noiosissimi vicini d’ombrellone.



ACQUARIO - Così come in qualsiasi altra situazione della vita, anche in spiaggia tu non conosci regole e il tuo comportamento può variare in base alla compagnia o all’umore del mattino. Può capitarti di scegliere spiagge affollatissime, in cui socializzare coi tuoi vicini di ombrellone, oppure spiagge isolate in cui godere di una pacifica tranquillità. Trascorri molto tempo in acqua con la maschera e il boccaglio e ti diverti a scattare tante foto dei fondali più belli, da postare su tutti i social network.



PESCI - La tua visione romantica della vita include una vita da spiaggia fiabesca, fatta di gonfiabili a forma di fenicottero rosa o di unicorno multicolor. Non importa la tua età anagrafica: quando sei in spiaggia, emerge il tuo lato più fanciullesco. In questo modo, non puoi che attirare l’attenzione di tutti i bambini degli ombrelloni vicini, per i quali diventi un mito assoluto. Il mare è il tuo habitat naturale e preferisci fare delle lunghe nuotate piuttosto di stare tante ore sotto al sole cocente.