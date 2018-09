Oroscopo: il proverbio giusto per il tuo Segno Zodiacale

ARIETE - Uno dei proverbi che in questo periodo astrologico si addice maggiormente al tuo Segno potrebbe essere: “Bacco, tabacco e Venere riducon l’uomo in cenere”. Ci sono infatti delle situazioni che ti stressano e che ti portano ad abusare di alcuni vizi che, alla lunga, possono diventare nocivi per la tua salute. Fai bene a godere dei piaceri della vita come il buon vino, il fumo oppure il sesso, però dovresti farlo in maniera più salutare e saggia, così come desidera il caro e temuto Saturno.



TORO - Non solo in questo momento, ma in ogni giornata della tua vita, si può dire che il tuo proverbio preferito sia “Chi la dura la vince”. Tu sei una persona perseverante, determinata e soprattutto paziente. Se hai un obiettivo, non lo abbandoni per nessuna ragione al mondo e passi oltre gli ostacoli, oltre l’orgoglio e oltre la permalosità pur di arrivare dritta alla tua meta e vincere. Lo sanno bene i tuoi amanti passati e presenti (alcuni dei quali potrebbero essere stati conquistati per sfinimento).



GEMELLI - Il proverbio che più ti si addice in questo momento astrologico è “Fare di necessità virtù”. Sei una persona molto dinamica e brillante: anche quando sembra che qualcosa vada storto, riesci a ribaltare la situazione a tuo vantaggio, tirando fuori nuovi talenti che stupiscono tutti intorno a te. Questa attitudine è ben evidente in ambito lavorativo, dove stai vivendo un periodo di grandi potenziali. Dovresti cercare di traslare le tue virtù anche nel campo sentimentale, sorprendendo chi ti ama.



CANCRO - Saturno e Plutone in opposizione molto probabilmente vorrebbero sussurrarti il proverbio “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Puoi interpretarlo in due modi: il primo rivolto a te, come per indicare che raccoglierai tutto quello che hai seminato oggi, nel bene e nel male; il secondo è rivolto invece alle persone che ti hanno fatto soffrire, in modo tale che in futuro possano pagare le conseguenze delle loro azioni insensibili e crudeli. Puoi fare affidamento sulla provvidenza divina.



LEONE - In questo periodo burrascoso dal punto di vista astrologico, uno dei proverbi di cui dovresti tener conto è “Il bue dice cornuto all’asino”. Prima di giudicare o criticare gli altri, dovresti farti un esame di coscienza. Potresti renderti conto che i difetti che vedi negli altri sono esattamente dei lati del tuo carattere che non riesci ad accettare. Un buon dialogo interiore può sicuramente essere utile per migliorare le tue relazioni con gli altri, sia di natura personale che professionale.



VERGINE - I Pianeti in Capricorno portano da tempo concretezza e stabilità. Un proverbio che ti si addice è “Chi ben comincia è a metà dell'opera”. Tu sei una persona metodica e ben organizzata: sai che, pianificando dettagliatamente quello che devi fare, puoi ottimizzare i tempi e rendere il tuo obiettivo sempre più vicino. La tua realizzazione persone forse non è ancora completa, ma hai ben chiari in te tutti i passi da compiere nei prossimi giorni, mesi o anni. Sei un esempio per tantissime persone.



BILANCIA - Con Saturno e Plutone in aspetto disarmonico, è necessario che tu faccia qualcosa per uscire dal letargo in cui ti trovi. Un proverbio che può spronarti ad agire è sicuramente questo: “Chi dorme, non piglia pesci”. Gli Astri ti chiedono di aprire gli occhi e di affrontare con lucidità le difficoltà. Hai bisogno di fare chiarezza in te e di comprendere cosa vuoi veramente dalla tua vita. Non adattarti alle decisioni degli altri e prendi con coraggio e determinazione le tue decisioni. Svegliati!



SCORPIONE - Tutti sono a conoscenza della tua natura vendicativa e, poiché Giove è ancora in aspetto favorevole, potresti avere la fortuna di servire la tua vendetta su un piatto d’argento a chi in passato ti ha fatto soffrire. Il proverbio che più ti si addice è “Chi di coltel ferisce, di coltel perisce”. Attenzione però: il coltello non ti rimarrà per sempre dalla parte del manico e in futuro potresti ritrovarti a pagare le conseguenze di alcune azioni poco ponderate. Potresti iniziare ad imparare a perdonare!



SAGITTARIO - Non sei indubbiamente una persona che ama stare zitta o tenere per te le proprie opinioni. Spesso ti soffermi a criticare cose o persone di cui non hai nemmeno una conoscenza approfondita. Le stelle ti riservano questo proverbio: “Chi disprezza, compra”. Potresti così ritrovarti ad inseguire una persona che hai disprezzato fino a poco tempo fa oppure potresti pentirti di qualche occasione che hai lasciato andar via. Non preoccuparti, presto Giove te ne offrirà delle altre ancora più meravigliose!



CAPRICORNO - Tra le tue caratteristiche principali sicuramente non rientra la velocità: hai i tuoi tempi e, con Saturno al tuo fianco, potrebbero essere ancora più lenti del solito. Il proverbio più adatto a te è “Chi va piano, va sano e va lontano”. Ci sono infatti tante idee che, piano piano, con costanza e impegno, stanno prendendo una forma concreta. Puoi realizzare grandi cose e non devi aver paura di avere ambizioni troppo elevate. I tuoi ritmi ti consentono di mantenere il controllo di ogni situazione.



ACQUARIO - Sei una persona idealista e spesso hai desideri poco realistici e quindi poco realizzabili. Con Giove in aspetto disarmonico, potresti cadere nella trappola delle facili illusioni. È per questo che il tuo proverbio è “Chi troppo vuole, nulla stringe”. Questo non significa che tu ti debba accontentare della mediocrità o che debba avere delle aspirazioni meno elevate, ma semplicemente che devi comprendere che anche i grandi progetti si realizzano a piccoli passi. Non pretendere di avere la luna!



PESCI - Giove sta attraversando il tuo settore del lontano e ti suggerisce di riflettere su un proverbio cinese che dice “La luna e l'amore, quando non crescono più, calano”. Potresti approfittarne per fare un piccolo esame di coscienza sulla tua attuale situazione sentimentale. Affidarsi alla Luna potrebbe essere molto utile per prendere delle decisioni importanti sul tuo futuro. Saturno in buon aspetto può sicuramente aiutarti in un percorso di crescita che riguarda qualsiasi ambito della tua vita.