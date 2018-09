Oroscopo: i nodi lunari in Astrologia

Nello studio del nostro Tema Natale, incontriamo spesso l’analisi di due punti (teorici e non fisici) che sono i Nodi Lunari. Essi sono i punti di intersezione tra l’orbita della Luna e l’eclittica, che è il percorso apparente che compie il Sole in un anno, rispetto alla sfera celeste. Ma che significato hanno i Nodi Lunari nello studio del nostro Oroscopo e delle nostre caratteristiche personali? In che modo possono esserci utili per crescere e acquisire maggiori consapevolezze su di noi?

È importante non confondere i Nodi Lunari con i Pianeti, ma tener conto che essi non sono corpi fisici, ma punti astronomici calcolati in base all’orbita lunare. A Nord troviamo il Nodo Nord o Nodo Ascendente e a Sud il Nodo Sud o Discendente. La linea che unisce i due nodi si chiama linea nodale e si muove da est verso ovest, impiegando circa 18,6 anni per fare un giro completo. Questo movimento in senso orario determina il fatto che, con il passare dei giorni, dei mesi e degli anni, i Nodi Lunari si muovano all’indietro (in modo inverso al movimento dei Pianeti sulla Ruota dello Zodiaco).



Nel Grafico Natale essi sono sempre disposti l’uno opposto all’altro, lungo un asse che viene chiamato “asse dei desideri”: esso rappresenta i desideri che vengono soddisfatti o meno dall’individuo. È lungo quest’asse che si muove il percorso della nostra evoluzione. I Nodi Lunari infatti sono considerati degli indicatori evolutivi e nell’Astrologia Indiana la loro interpretazione è fondamentale, soprattutto a livello karmico.



Il Nodo Sud viene chiamato anche Nodo di Partenza (o Coda del Dragone) e indica il bagaglio che ci portiamo dietro, sin dalla nascita, inclusi quei condizionamenti che ci impediscono di elevarci spiritualmente. La sua posizione nel Tema Natale ci dà preziose indicazioni sulle nostre qualità innate e sulla nostra situazione familiare. Ci parla dei comportamenti che abbiamo ereditato e che sono “automatici” in noi. Il Segno e la Casa in cui si trova il Nodo Sud può anche aiutarci a comprendere quali siano i nostri talenti.



Il Nodo Nord viene chiamato anche Nodo di Arrivo (o Testa del Dragone) e rappresenta la meta da raggiungere, che spesso è preceduta da un percorso ad ostacoli che avviene nel nostro mondo interiore. La sua posizione nel Tema Natale ci indica quali possono essere le nostre più grandi aspirazioni, che spesso sono proprio quelle che richiedono maggior sforzo da parte nostra. L’interpretazione del Nodo Nord ci aiuta a comprendere quale sia la nostra missione nella vita.