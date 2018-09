Oroscopo: a ciascun Segno il suo mezzo di trasporto ideale

ARIETE - Sei una persona semplice e, anche quando ti devi muovere, non hai delle grosse pretese. Non vuoi stare dietro di nessuno e il tuo mezzo di trasporto ideale è l’automobile, ma non una qualunque: una spider, bella, sportiva e soprattutto velocissima. Ti serve per superare tutte le persone lente che incontri lungo il cammino e che, ogni santo giorno, ti fanno perdere la pazienza (che, a dirla tutta, scarseggia fin dalla tua nascita). I tuoi amici sono sempre molto felici di poter viaggiare al tuo fianco.



TORO - Per chi come te ama le comodità, il mezzo di trasporto ideale non può che essere il taxi. Ti piace l’idea di avere un autista che ti conduca dove desideri e naturalmente selezioni delle vetture confortevoli, in modo da poterti rilassare nel sedile posteriore. Nei tuoi sogni spesso capita anche che l’autista ti domandi se desideri un cioccolatino o qualche stuzzichino per rendere il tuo viaggio ancora più gradevole. Se hai molto denaro a disposizione, tutto si potrebbe realizzare per davvero.



GEMELLI - Uno spirito libero come te ha bisogno di un mezzo di trasporto ultrarapido, che lo faccia sentire vivo e leggero. La moto può sicuramente renderti felice e, poiché non vuoi rinunciare a niente, ti piacerebbe concedertene sia una da strada sia una da cross. Non temi il pericolo, ma dovresti ricordarti che la vita reale è diversa da quella che vivi nei videogiochi. Viaggiare in solitudine è un’esperienza a cui non sai resistere, ma non hai problemi a condividere la sella con la tua dolce metà.



CANCRO - Quando si parla di viaggi e spostamenti, il tuo primo pensiero va verso la tua famiglia: ti dispiacerebbe infatti muoverti senza i tuoi cari. Il tuo mezzo di trasporto ideale potrebbe essere il camper, non solo perché ti consente di viaggiare insieme a loro, ma anche perché ti fa sentire a casa mentre sei in viaggio. Puoi portare con te tanti oggetti che usi abitualmente in casa, anche ingombranti, dalla tua tazza preferita fino ad arrivare al super cuscino senza di cui non riesci a dormire.



LEONE - Il tuo mezzo di trasporto ideale deve avere qualcosa di sontuoso e di regale. Ti piace catturare le attenzioni delle persone che incontri ed è per questo che la carrozza potrebbe soddisfare le tue esigenze. La vorresti elegante, lussuosa e con un cocchiere elegante alla sua guida. Probabilmente non sarebbe comodissima per muoversi in città, ma nei tuoi sogni non rinunci alla possibilità di sentirti come in una favola. In primavera inoltrata o in estate, ti andrebbe bene anche col calesse aperto.



VERGINE - A te non piace fantasticare troppo e, anche quando si tratta di scegliere il tuo mezzo di trasporto ideale, punti alla praticità e alla possibilità di poter raggiungere senza troppe preoccupazioni alcune zone abbastanza vicine della tua città. L’autobus potrebbe sicuramente accontentarti e ti permette anche di ridurre i costi. L’unico problema potrebbe essere la sua puntualità, ma poiché tu giochi sempre d’anticipo sui tempi, riesci ad arrivare in orario anche in caso di ritardo stratosferico.



BILANCIA - I Segni d’Aria come te amano volare ed è per questo che il tuo mezzo di trasporto ideale è l’aereo. Ti piace guardare le nuvole dal finestrino e, se puoi scatti sempre qualche foto. Chi viaggia al tuo fianco ha scarse possibilità di dormire durante il volo perché a te piace chiacchierare e attaccar bottone anche con le persone più silenziose sulla faccia della terra. I bambini che piangono invece ti fanno innervosire. Un sogno proibito (ma forse no) è quello di avere uno jet privato, tutto per te!



SCORPIONE - A te piace viaggiare di nascosto, lontano da sguardi indiscreti. Il tuo elemento è l’Acqua ed è per questo che il mezzo di trasporto ideale per te potrebbe essere il sottomarino. L’idea di trovarti a viaggiare sott’acqua è molto intrigante e ti diverte pensare che accanto a te viaggino anche dei simpatici squaletti o barracuda. Sicuramente sei già a conoscenza della possibilità di organizzare dei tour in sottomarino per esplorare l’oceano e le sue meraviglie (senza andare troppo in profondità).



SAGITTARIO - Il tuo Segno Zodiacale viene rappresentato come un centauro, mezzo uomo e mezzo cavallo. È perciò facile intuire che sia proprio il cavallo il tuo mezzo di trasporto ideale. Se potessi, lo cavalcheresti ogni giorno per recarti in ufficio o per sorprendere i tuoi amici in città. Il tuo sogno è facilmente realizzabile (almeno in parte), soprattutto se ti accontenti di andare in qualche maneggio per trascorrere qualche ora in mezzo alla natura. Pensa che il cavallo è l’unica forza motrice degli Amish!



CAPRICORNO - I tuoi impegni lavorativi ti portano spesso a viaggiare e, tra i mezzi di trasporto più economici e più sicuri, l’ideale per te potrebbe essere il treno. Solitamente non hai fretta di raggiungere la tua meta e non ti dispiace dover trascorrere qualche ora in più in viaggio (del resto, anche sul treno puoi comodamente lavorare al pc). L’unica cosa che potrebbe infastidirti è il sovraffollamento e, pur di evitarlo, potresti addirittura superare la tua avarizia e decidere di viaggiare in prima classe.



ACQUARIO - Quando si parla di ideali, tu sogni in grande e il mezzo di trasporto più indicato per il tuo Segno non può che essere una navicella spaziale, esattamente come quelle che si vedono nei film di fantascienza. Viaggiare nello spazio è uno dei tuoi più grandi desideri e spesso ti informi sulla possibilità di raggiungere altri pianeti. Dopo aver scoperto che un’agenzia spaziale privata ha annunciato di voler spedire i primi uomini su Marte nel 2024, non ti rimane che fare il conto alla rovescia.



PESCI - Per te rinunciare all’acqua e al mare sarebbe una vera tortura. Anche quando viaggi, ti piace muoverti su navi e traghetti ultramoderni. Il tuo mezzo di trasporto ideale però è la barca a vela, che rende ancora più favolosi i tuoi spostamenti via mare. Viaggiare in coppia renderebbe il tutto ancora più sublime. Tutto sommato, il sogno di una gita in barca a vela è uno dei più facilmente realizzabili, soprattutto se hai la fortuna di avere al tuo fianco un partner romantico e avventuroso come te.