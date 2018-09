La rivoluzione solare in Astrologia

In Astrologia esistono diverse tecniche previsionali , con le quali possiamo cercare di prevedere eventi futuri. Non esistono tecniche più giuste o più corrette di altre, ma tutte mostrano delle sfaccettature interessanti per andare incontro al domani con maggiore consapevolezza e senza farci condizionare eccessivamente dai responsi che possiamo ottenere. Di solito queste metodiche mettono a confronto la posizione dei Pianeti nel momento per cui vengono interrogati con quella che occupavano nel momento della nostra nascita. Tra le tecniche astrologiche previsionali più interessanti e affascinanti c’è sicuramente quella della Rivoluzione Solare. Se ne sente parlare spesso ma, di cosa si tratta esattamente? Come funziona e, soprattutto, come si calcola?

La Rivoluzione Solare dà indicazioni su un intero anno, a partire dal giorno del nostro compleanno fino al compleanno successivo.

Nella Rivoluzione Solare viene rappresenta la disposizione dei Pianeti nel momento in cui, nell’anno per cui la si calcola, il Sole si trova nello stesso identico punto in cui si trovava al momento della nascita, che generalmente corrisponde al giorno del compleanno, o immediatamente a ridosso si esso, ad esempio il giorno prima o il giorno dopo.



In base ad alcuni calcoli che vengono effettuati con l’aiuto delle Effemeridi si ottiene un grafico in cui il Cerchio dello Zodiaco viene suddiviso in dodici settori, che vengono chiamati “Case di Rivoluzione”. In questo grafico, ogni Pianeta occupa un determinato Segno e una Casa di Rivoluzione; essi formano vari aspetti tra loro e ci danno indicazioni su quelli che potrebbero essere gli eventi più significativi dell’anno in corso. Questo grafico può essere confrontato con il grafico di nascita e, tra le varie analisi che vengono fatte, può essere curioso andare ad osservare dove si trova l’Ascendente di Rivoluzione Solare rispetto al proprio Tema Natale.



Ci sono inoltre degli studi astrologici secondo i quali, se nel giorno del nostro compleanno ci troviamo in viaggio in una città lontana, la Rivoluzione Solare cambia il suo significato, ribaltando talvolta il suo esito previsionale.



Bisogna fare molta attenzione a non confondere la Rivoluzione Solare con il Tema Natale - che è l’interpretazione dei Pianeti, delle Case e degli Aspetti che essi formano nel momento della nascita - oppure con lo studio dei Transiti Astrologici – nei quali si prende in considerazione la posizione attuale dei Pianeti (senza tener conto della posizione dei Pianeti nel giorno esatto del proprio compleanno) rispetto al proprio Tema Natale.