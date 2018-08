La città ideale per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Per una persona caliente e avventurosa come te, ci vuole una grande metropoli, una città che trasmetta passione e vitalità, come ad esempio Buenos Aires (capitale dell’Argentina). È la capitale anche del tango, ballo in cui potresti dare il meglio di te, liberando il tuo fascino e la tua sensualità. Potresti scegliere questa città come mèta per le tue prossime vacanze, in compagnia del partner o dei tuoi amici più cari. La sua bellezza, frutto di tante culture diverse, ti sorprenderà piacevolmente.



TORO - Tu non puoi rinunciare ai piaceri della vita, come la buona cucina e il buon sesso, ed è per questo che la tua città ideale non può che essere italiana. Napoli, con la sua cucina ricca e gustosa, con la sua pizza verace e con i suoi abitanti focosi e passionali, può sicuramente soddisfare tutte le tue esigenze. Vivere in mezzo al caos inizialmente potrebbe spaventarti, ma basta poco tempo per lasciarti trasportare dalla magia di questa terra così ricca e accogliente. Potresti anche decidere di viverci.



GEMELLI - Tu sei una persona curiosa e vivace: per te ci vuole una città ricca di stimoli, che sappia intrattenerti con qualcosa di innovativo e originale. Anche se non sei tra i più grandi miliardari del mondo, il lusso eccessivo di Dubai ti affascina e l’idea di trascorrere qualche giornata in una città ultramoderna potrebbe essere uno dei tuoi più grandi desideri. Lo studio della cultura araba è una sfida intellettuale a cui ti sottoponi con piacere. Come turista, ti distingui per loquacità e socievolezza.



CANCRO - Una persona tenera e sensibile come te non può che ambire ad una delle città più romantiche del mondo: Parigi. Trovi che la lingua francese sia molto affascinante e delicata e ti piace l’idea di scambiare qualche parola con i tanti titolari delle pasticcerie più famose della città. I selfie insieme al partner sulla Torre Eiffel sono d’obbligo (e fingi di sorridere anche se avete litigato). Nessun’altra città ti dà la possibilità di visitare luoghi da favola come Disneyland insieme all’amata famiglia.



LEONE - La città ideale per te deve sicuramente essere grandiosa ed imponente, ricca di meraviglie da scoprire. In Russia potresti subire il fascino incantevole di Mosca, della sua cultura e delle sue usanze. Sono tante le attrazioni in grado di sorprenderti molto positivamente. L’architettura bizantina delle gigantesche cupole delle chiese ortodosse può lasciarti a bocca aperta. Sicuramente, per te che ami il caldo, è più indicato visitarla in periodi in cui il clima è più mite (da aprile a luglio).



VERGINE - Per te che sei grande amante della perfezione è dell’ordine, ci vuole una città all’avanguardia ma super organizzata come Tokyo, in Giappone, dove sembra che ogni cosa sia stata studiata in maniera precisa e dettagliata. L’idea di mangiare il sushi “originale” ti stuzzica e ti dà la conferma che il vero sushi non sia quello che ti propongono al supermercato o nei ristoranti non locali. Uno dei motivi per cui non puoi rinunciare a visitarla è che si tratti di una delle città più sicure del mondo.



BILANCIA - La città ideale per te potrebbe essere quella della principessa Sissi: Vienna, in Austria. Il Castello di Schönbrunn, reggia imperiale, è una meraviglia a cui non puoi rinunciare. Tieni molto all’ordine e alla pulizia, che puoi sicuramente trovare per le strade di questa città che, infatti, è sempre stata considerata una delle più vivibili al mondo. Tu inoltre ami la musica e l’idea di andare nella terra di tanti musicisti famosi ti entusiasma. Per divertirti, il gürtel soddisfa le tue esigenze mondane!



SCORPIONE - Per te è indispensabile che una città abbia qualcosa di magico e misterioso da scoprire. Praga, col suo fascino gotico e tenebroso, potrebbe incantarti sotto ogni aspetto. La distinzione tra Città Vecchia e Città Nuova ti emoziona e ti fa sentire a tuo agio. Puoi visitare con curiosità il Castello oppure il Cimitero Ebraico, ma quel che più ti attira però è il Ponte Carlo, con la leggenda delle statue che durante la notte prendono vita. Trovi anche quel pizzico di romanticismo a volte ami nascondere.



SAGITTARIO - A te piace andare in giro per il mondo, a conoscere culture e tradizioni diverse dalle tue. Per te ci vuole una grande metropoli come Londra, che ti offre tantissime opportunità, inclusa quella di trasferirti a vivere lì per sempre. Adori vedere tante persone di etnie diverse per strada e perfino i pettegolezzi sulla famiglia reale ti divertono. Forse la cucina non è eccezionale, ma l’abitudine del Tè pomeridiano ti fa impazzire. Lo stile di vita che desideri è a portata di mano se lo vuoi!



CAPRICORNO - Per te ci vuole una città ordinata e organizzata, dove il tuo rigore possa essere considerato un plus e non un difetto. Berlino è la città che fa per te, soprattutto se sei a caccia di importanti opportunità lavorative. Qualcuno la definisce grigia e triste, ma è proprio come te: dietro questa finta apparenza, nasconde un mondo meraviglioso. A te il grigio non dispiace affatto e pensi che sia una delle tante sfaccettature che la rendono una delle città più interessanti d’Europa (e forse anche del mondo).



ACQUARIO - La tua città ideale non può che essere la più multiculturale del mondo: New York. In questa città puoi dare libero sfogo al tuo estro e alla tua originalità, con la certezza di incontrare quelle grandi opportunità che nessun’altra città è mai stata in grado di offrirti. La Statua della Libertà è un simbolo che ti rappresenta. Uno dei motivi per cui subisci il fascino di questa metropoli, è l’idea di poter vivere in un grattacielo, che ti regala la sensazione di stare un po’ più vicino alle stelle.



PESCI - Una città sul mare può sicuramente essere l’ideale per chi, come te, ama lasciarsi trasportare dal fruscio delle onde. Tu ami sognare e il tuo sogno potrebbe essere proprio quello di visitare Sydney, metropoli australiana che viene definita vivace e romantica, proprio come te. Le attrattive sono tante, ma quel che più ti colpisce sono le splendide spiagge, dove puoi divertirti a fare surf e dove puoi goderti lo spettacolo di qualche magico tramonto mozzafiato. I colori di questa città ti fanno impazzire!