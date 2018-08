Il Sole nelle 12 Case Astrologiche

Sole in I Casa: l’egocentrismo e l’estroversione sono sicuramente due delle caratteristiche principali del Sole in questa posizione. Spesso vi è la tendenza ad imporsi sugli altri, senza tenere sufficientemente in considerazione le loro necessità.



Sole in II Casa: il denaro acquisisce qui una particolare importanza nella vita dell’individuo, che agisce spesso mosso dai suoi interessi economici e materiali. L’attaccamento ai propri beni non è facile da spezzare.



Sole in III Casa: denota una personalità vivace e in continuo movimento. Il bisogno di comunicare del Sole si manifesta nel lavoro oppure nel talento per la scrittura oppure nel rapporto coi propri fratelli e sorelle (i primi con cui solitamente si comunica nell’infanzia).



Sole in IV Casa: l’influenza della propria famiglia d’origine sulla personalità è molto evidente, anche in età adulta. L’individuo fa delle proprie radici un punto di forza e ama le tradizioni.



Sole in V Casa: in questa casa il Sole si esprime con la creatività, nel sesso, nel rapporto con i figli e talvolta anche nell’insegnamento. Grande vitalità e amore per la vita e i suoi piaceri.



Sole in VI Casa: le piccole abitudini quotidiane sono vitali per il Sole in questa posizione. Si tende ad apprezzare l’essenzialità e la semplicità. Ci sono degli schemi personali in cui il lavoro ha un ruolo di spicco rispetto ad altri campi della vita.



Sole in VII Casa: in questa casa il Sole si esprime al massimo nelle relazioni con gli altri. Il riconoscimento dell’altro conduce alla scoperta di sé. Il desiderio di unirsi agli altri è forte (matrimonio, società).



Sole in VIII Casa: qui il Sole ha bisogno di qualcosa che vada oltre la routine del quotidiano. Ha bisogno di scavare in profondità nel proprio animo e lo fa sperimentando di tutto, nel bene e nel male. Potrebbe esserci uno spiccato interesse per l’esoterismo.



Sole in IX Casa: il desiderio di elevarsi spiritualmente è molto forte. L’energia si rigenera viaggiando e molto spesso ci si riesce a realizzare con più fortuna lontano dalla propria città natale.



Sole in X Casa: grande personalità. Le aspirazioni del Sole sono alte e molto spesso si ha la fortuna di realizzarle e acquisire un ruolo di prestigio o di potere nel proprio lavoro. Successo e potere.



Sole in XI Casa: il Sole in questa posizione ha bisogno di riconoscersi come parte di una collettività, da cui allo stesso tempo si vuole distinguere. Forte senso dell’amicizia e bisogno di libertà.



Sole in XII Casa: tendenza a nascondersi e a mettersi volutamente nell’ombra. Grande sensibilità ed altruismo, ma anche tanta paura di essere fraintesi e di soffrire a causa degli altri.