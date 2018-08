Astrologia: Urano, il pianeta dell’anticonformismo

Oltre l’orbita di Saturno , nel Sistema Solare troviamo i cosiddetti pianeti transaturniani: Urano, Nettuno e Plutone. In Astrologia questi Pianeti rappresentano molto bene intere generazioni di persone perché, avendo un’orbita molto lenta intorno al Sole, rimangono nello stesso Segno Zodiacale per diversi anni. Il primo che incontriamo è Urano e impiega circa 84 anni per compiere un giro completo intorno al Sole. Ma cosa rappresenta Urano nel Tema Natale e nell’Oroscopo? Qual è la sua simbologia?

Urano è considerato il Pianeta della ribellione, della rivoluzione, della stravaganza, dell’anticonformismo e dell’originalità. Urano si sente spesso in gabbia ed è importante osservare quale casa astrologica occupa nel nostro Tema Natale perché sarà quello il settore in cui ci verrà richiesto di rompere gli schemi e superare il giudizio del mondo che ci circonda. Urano non ha paura e ama stupire il mondo con dei grandi colpi di scena.



Urano ci fa vivere gli imprevisti come delle vere opportunità, da cogliere al volo col tempismo (una delle qualità migliori di questo Pianeta). Urano è genio e follia ed è anche il Pianeta dei colpi di fulmine.

È anche il Pianeta della tecnologia e della scienza e può darci preziose indicazioni sul nostro lavoro e sulle nostre attitudini professionali. L’elettronica e l’informatica sono sicuramente due settori strettamente legati ad esso. Chi ha una posizione forte di Urano nel proprio Tema Natale potrebbe sentirsi spesso intrappolato in un lavoro con troppe regole, orari e gerarchie da rispettare: il tempo indeterminato diventa una schiavitù e si sente la costante necessità di ricevere nuovi stimoli. Lavorare nel campo dell’Astrologia potrebbe essere una soluzione assai gradita a questo Pianeta.



Il domicilio di Urano non può che essere nel Segno dell’Acquario, il bastian contrario dello Zodiaco. In questo Segno Urano esprime al meglio la sua energia frizzante, dinamica e geniale.

L’esaltazione di Urano è nel Segno dello Scorpione, dove si esprime con rapidità e scaltrezza. Secondo l’astrologa Lisa Morpurgo, l’esaltazione è nel Segno della Vergine perché qui emergono la tecnica e la manualità tipiche del Pianeta.

L’esilio è nel Segno del Leone, Segno in cui Urano si sente costretto a cedere a qualche compromesso pur di ottenere l’approvazione dei propri seguaci.

La sua caduta è nel Segno del Toro, che ha bisogno di tempi troppo lenti rispetto alla rapidità e all’improvvisazione di Urano. Secondo la Morpurgo, la caduta è nel Segno dei Pesci.