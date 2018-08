Astrologia: segni maschili e segni femminili

Quando si interpreta il proprio Oroscopo , occorre fare molta attenzione alla terminologia che viene utilizzata, soprattutto quando si parla di q ualità femminili o maschili dell’animo. In ogni donna è presente un lato maschile così come in ogni uomo è presente un lato femminile. Con lo studio delle Polarità , possiamo indagare la natura di ogni Segno Zodiacale, sorprendendoci nella scoperta di nuove simbologie che non abbiamo mai preso in considerazione.

I dodici Segni Zodiacali possono essere suddivisi in due Polarità: la polarità maschile Yang e la polarità femminile Yin. I termini “positivo” e “negativo” non vengono qui intesi come qualcosa di buono o di cattivo ma come poli opposti, che si completano e che rappresentano determinate caratteristiche che influenzano il nostro carattere in modo unico e irripetibile.



Sono considerati di Polarità Positiva (maschile) i Segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e i Segni di Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario).

Sono invece considerati di Polarità Negativa (femminile) i Segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno) e i Segni di Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci).

Una delle prime analisi che si possono fare nel proprio Tema Natale è proprio quella di andare a contare quanti Pianeti o punti significativi (Ascendente e Medio Cielo) si trovano in Segni femminili e quali invece in Segni maschili. Questo studio non ha nulla a che fare con l’essere virili o effeminati, ma serve per indagare ed esplorare la natura dei Segni Zodiacali che è insita in noi.



Nella tradizione filosofica cinese, tutto ruota intorno al concetto di Yin e Yang, che sono interdipendenti e fluiscono insieme in modo complementare. È sufficiente pensare al simbolo del Tao, dove il bianco (yang) e il nero (yin) rappresentano il divenire di tutte le cose.

Il Polo Positivo Yang è correlato alle qualità del maschile, del dinamismo, del mondo esteriore, del giorno, del caldo, dell’azione, della creatività. È importante comprendere bene il significato di queste parole perché possono essere la chiave per giungere a nuove comprensioni. Il Polo Negativo Yin, all’opposto di quello Yang, è in relazione alle qualità del femminile, della ricettività, del mondo interiore, della notte, del freddo, della staticità e della passività.



Possiamo ora divertirci a studiare e confrontare i nostri grafici astrologici con quelli delle persone care, sfruttando l’occasione per conoscerci meglio, senza esprime giudizi, ma con tanta curiosità.