Astrologia: Nettuno nell'Oroscopo

Tra i Pianeti transaturnini che vengono studiati nello studio del Tema Natale , c'è Nettuno . Nettuno è l’ottavo pianeta del Sistema Solare e impiega circa 164 anni per compiere un giro completo intorno al Sole , quindi rimane per circa 13 anni in transito nello stesso Segno Zodiacale. Il suo nome deriva dalla divinità romana Nettuno , il dio del mare (che nella mitologia greca corrisponde a Poseidone ). Ma, in quale modo la posizione di Nettuno al momento della nostra nascita influenza il nostro Oroscopo ?

In Astrologia Nettuno è simbolo di intuizione, fantasia, magia. È il Pianeta delle doti extrasensoriali, che permettono di entrare in contatto con mondi o livelli energetici diversi da quello a cui siamo abituati. È anche collegato alla spiritualità e alla fede religiosa (molti mistici avevano una posizione di Nettuno importante nel proprio Tema Natale).

Simboleggia anche l’attività onirica e potrebbe essere molto interessante osservare il suo transito nei periodi in cui facciamo dei sogni ricorrenti o premonitori.



Nettuno rappresenta anche il mondo dell’Arte, in tutte le sfaccettature: è il Pianeta degli artisti, pittori, scultori, musicisti, attori o poeti. Le persone fortemente influenzate da Nettuno molto spesso rendono l’arte la loro principale professione e non soltanto un hobby.



Essendo collegato al dio del Mare, Nettuno è anche il Pianeta dei marinai e di tutti coloro che svolgono delle attività legate all’acqua.



A volte i transiti di Nettuno (soprattutto la congiunzione al Sole o alla Luna nel proprio Tema Natale) possono rappresentare un periodo in cui si vive come avvolti in una nebbia, incantati e ipnotizzati. Nettuno viene spesso associato anche alle droghe, alle medicine, all’alcool e alle sostanze che creano dipendenza, proprio perché viene alterato lo stato di coscienza.



Il domicilio di Nettuno è nel dolce e tenero Segno dei Pesci. Qui il Pianeta riesce ad esprimere al massimo le sue qualità, rendendo l’individuo più sensibile e intuitivo della media. Le doti artistiche sono innate e condizionano l’intera esistenza. Il domicilio secondario è il Sagittario.

L’esaltazione di Nettuno è nel Segno dell’Acquario, dove il mondo ultraterreno viene vissuto quasi alla pari di quello terreno.

L’esilio è invece nella Vergine, segno troppo scettico per accogliere l’idea che non sempre sia possibile trovare spiegazioni razionali agli eventi che ci accadono.

La sua caduta è nel Segno del Leone, dove la sensibilità viene frenata da un eccessivo autocompiacimento ed egocentrismo.