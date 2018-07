Astrologia: la Quarta Casa e la famiglia

La Quarta Casa Astrologica è quella legata al settore domestico/familiare ed è di rilevante importanza quando si vuole approfondire lo studio del proprio rapporto con la famiglia d’origine (ma anche con l’eventuale famiglia adottiva), con l’ambiente in cui si nasce/cresce/vive, la propria abitazione e il rapporto con i genitori, in particolare con la figura paterna.



In questa Casa può essere esplorata la visione che, da bambini, abbiamo dei nostri parenti più stretti. Non ci dice come sono le nostre madri o i nostri padri (bisognerebbe guardarlo nel loro Tema Natale), ma ci dà indicazioni sull’idea che ci facciamo di loro nell’infanzia, idea che ci condiziona e che spesso ci portiamo dietro per il resto della nostra vita.



In questo settore si può leggere l’attaccamento dell’individuo alla propria terra, alla cultura e alle tradizioni del luogo in cui cresce e anche all’abitazione, a cui si dedicano particolari cure e attenzioni. Il patriottismo può trovare sicuramente origine qui.

La concentrazione di tanti Pianeti in questa Casa Astrologica potrebbe rendere restii ad allontanarsi dalla città in cui si nasce e dalla propria famiglia, che acquisisce un’enorme influenza nelle decisioni prese dall’individuo. Sarebbe curioso studiare il caso di persone che vivono con i genitori anche dopo i 30 o i 40 anni.



Transiti importanti in questa Casa coincidono spesso con grandi cambiamenti in famiglia, con l’acquisto di una nuova casa oppure con un trasloco, con lavori di ristrutturazione o qualche altro evento importante riferito a nostro padre.

Molti uomini diventano padri proprio con il transito di Giove (espansione) o Saturno (responsabilità) nella quarta Casa del Tema Natale.

Il transito di Venere in questo settore potrebbe invece indicare l’inizio di una convivenza, il fidanzamento di una persona cara, i lavori effettuati per rendere più bella e accogliente la casa in cui abitiamo.

Nettuno potrebbe invece promuovere l’acquisto di una villetta sul mare o vicino ad un corso d’acqua.