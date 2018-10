Astrologia: la Luna nei 12 Segni Zodiacali

Luna in Ariete: in questo segno maschile la Luna fa emergere l’animo guerriero, pronto a combattere per quello in cui crede. L’istinto prende il sopravvento su tutto, mettendo a tacere la ragione. È la Luna di chi desidera avere tutto e subito.



Luna in Toro: è una Luna che ha bisogno di certezze concrete e materiali. È protettiva, materna, gelosa e possessiva. Ha un estremo bisogno del contatto fisico e, attraverso i sensi, giunge a comprensioni a cui altri arrivano con l’intelletto.



Luna in Gemelli: le emozioni vengono intellettualizzate. Si è alla continua ricerca di qualcosa che possa stuzzicare la propria curiosità e ci si stanca molto facilmente sia delle persone che delle situazioni ripetitive. Le idee sono in continuo fermento.



Luna in Cancro: qui la Luna si sente a casa sua e mette in contatto l’individuo col proprio mondo interiore, facendogli vivere e riconoscere facilmente le sue emozioni. L’intuito porta a fare delle scoperte straordinarie. Grande sensibilità.



Luna in Leone: il Leone è un Segno troppo esplosivo per la Luna, che qui tende ad esprimersi con irruenza e aggressività. C’è il desiderio di vivere emozioni molto forti, che possano impressionare gli altri. Il bisogno di riconoscimento è molto spiccato.



Luna in Vergine: in questo Segno la Luna non si rassegna all’idea che nel mondo delle emozioni non si possano fare calcoli. Si è costantemente alla ricerca della perfezione e dell’ordine. Vi è anche un forte senso critico verso tutto ciò che è femminile.



Luna in Bilancia: il desiderio di una relazione è ciò che contraddistingue questa Luna, sempre alla ricerca del partner perfetto. Sarà per questo che ne cambia tanti? L’amore per l’arte e per la musica orienta verso una possibile carriera artistica.



Luna in Scorpione: l’animo in tormento è una delle caratteristiche principali di questa Luna, che vanta anche un forte magnetismo. La consapevolezza di essere una fonte di sofferenza per gli altri è il motivo che non permette di trovare la propria pace.



Luna in Sagittario: le emozioni vengono vissute molto spiritualmente da questa Luna, spesso accompagnata da forti interessi mistici, religiosi o filosofici (che, se mal guidati, possono sfociare nel fanatismo). Amore e attrazione per tutto ciò che è lontano.



Luna in Capricorno: in questo Segno la Luna si congela e, non riuscendo ad esprimere le proprie emozioni, si convince che sia sbagliato provarle. È la ragione che comanda. Le ambizioni e le aspirazioni lavorative sono in continua crescita.



Luna in Acquario: questa Luna rinnega tutto ciò che è tradizionale e va costantemente alla ricerca di qualcosa che possa rendere l’individuo diverso dagli altri, facendolo sentire unico e speciale. L’amore viene spesso idealizzato.



Luna in Pesci: la sensibilità e la fantasia toccano vette molto elevate. È la Luna dei sensitivi, dei sogni premonitori e della veggenza. L’individuo ha scarso senso pratico, ma grande predisposizione per la musica o per la poesia.