Astrologia: il Medio Cielo e la nostra autorealizzazione

Il Medio Cielo è strettamente legato alle proprie aspirazioni, sia personali che lavorative, e alla propria autorealizzazione.

Analizzando il Segno in cui si trova il Medio Cielo e gli aspetti che forma con i Pianeti o con altri punti importanti del Tema Natale, è possibile comprendere se il nativo potrà sentirsi maggiormente realizzato nella costruzione di una famiglia, nella realizzazione di un grande progetto sentimentale oppure nel raggiungimento di un grande traguardo professionale (ed è importante ricordare che una cosa non esclude necessariamente l’altra, nemmeno in Astrologia).

Una donna potrebbe sentirsi realizzata nella maternità ed un’altra invece nel divenire una donna di successo in ambito scientifico, artistico o politico. Si tratta di eventi che hanno grandissime probabilità di riuscita quando qualche Pianeta transita vicino al Medio Cielo – che è stato calcolato nel Tema Natale. In tutti questi casi, l’individuo ha la possibilità di incarnare un nuovo ruolo nella società in cui vive. Nel Tema Natale, la presenza di un Pianeta vicino al Medio Cielo non può essere sottovalutata e indica spesso persone carismatiche e predisposte a gestire con disinvoltura grandi poteri.



Per comprendere meglio l’importanza di questo punto, si possono analizzare a titolo esemplificativo tre casi riscontrabili nel proprio Tema Natale.

Luna congiunta al Medio Cielo: la Luna crea empatia con gli altri e può dare grande popolarità in determinati settori, individuabili da un’analisi completa del Tema Natale.

Giove congiunto al Medio Cielo: questo aspetto porta una grande fiducia in sé e nelle proprie capacità. Le aspirazioni personali trovano un ottimo riscontro nella realtà, anche a livello economico. Se confermato da altri fattori del Tema Natale, può indicare una persona che rappresenta un modello per gli altri (un Maestro).

Plutone congiunto al Medio Cielo: Plutone è desideroso di potere e successo. La missione della vita può essere identificata in una carriera emozionante, a cui ci si dedica con immensa passione.