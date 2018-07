Astrologia: Giove nell'Oroscopo

Il grande Giove impiega circa dodici anni per fare un giro completo intorno al Sole ed è per quello che si sposta da un Segno Zodiacale all’altro ogni dodici mesi. È simbolo di abbondanza, prosperità, buona sorte, espansione e ottimismo. A Giove infatti viene attribuita una visione molto positiva della vita, legata spesso a grandi aspirazioni spirituali. Con Giove in una buona posizione, la fiducia nella vita diventa la chiave per raggiungere il successo e la felicità.



Giove rappresenta anche la ricchezza, intesa come soddisfazione di ciò che si possiede. Con Giove in aspetto disarmonico nel proprio Tema Natale, può infatti capitare di essere molto ricchi ma non essere mai appagati da quel che si ha. Viceversa, con Giove in buon aspetto, ci si sente gratificati anche con il “poco” che si ha. Infine, Giove ama divertirsi e porta entusiasmo ed euforia. La passione per il gioco d’azzardo viene spesso attribuita a questo Pianeta. L’analisi di Giove nel proprio Tema Natale permette inoltre di avere delle indicazioni sulla visione che si ha della propria figura paterna, fin dall’infanzia.



Nei suoi transiti, Giove espande ciò che trova perciò, quando sta per transitare su un punto importante del nostro Tema Natale, bisognerebbe prepararsi per accoglierlo con grande gioia.



Il domicilio di Giove è nel Segno del Sagittario: qui Giove espande il desiderio del nativo di conoscere ed esplorare terre e persone straniere. Aumenta l’interesse per le culture e per le tradizioni diverse da quelle a cui si è abituati. Il suo domicilio secondario è nel Segno dei Pesci, grandi visionari.



L’esaltazione di Giove è nel Cancro, segno in cui l’intuito e la sensibilità raggiungono il loro apice.



L’esilio è nel Segno del Gemelli (con esilio secondario nel Segno della Vergine). In questi due Segni, Giove trova l’opposizione della mente, che cerca sempre spiegazioni razionali per ogni evento.



La sua caduta è nel Segno del Capricorno: le energie esuberanti di Giove qui si scontrano con l’introversione e la serietà tipiche del Capricorno.