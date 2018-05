Astrologia: di che Luna sei?

La fase di LUNA NUOVA dura alcune ore e in questo tempo non vediamo la Luna nel cielo perché si trova esattamente tra la Terra e il Sole, che ne illumina soltanto la parte a noi non visibile. Quando la Luna è nuova, il Sole e la Luna si trovano nello stesso Segno Zodiacale. Chi nasce con la Luna in questa fase, sente costantemente una spinta a fare qualcosa di nuovo e di innovativo, senza comprenderne le vere ragioni. Queste persone sono individui molto emotivi, con un forte potenziale che cerca di esprimersi, ma che non è abbastanza maturo per farlo.



La fase di LUNA CRESCENTE ha inizio dopo il novilunio e dura 14 giorni. In questo intervallo di tempo la Luna si trova ancora angolare tra la Terra e il Sole e la vediamo diventare più grande nel cielo, giorno dopo giorno, fino al culmine del plenilunio. Chi nasce con questa fase lunare sente una grande energia crescere dentro di sé ed è consapevole di avere a disposizione tante risorse da sfruttare a proprio vantaggio. Per questi individui è importante trovare un equilibrio interiore che aiuti a sviluppare pazienza e rispetto per chi ha ritmi di vita più lenti dei loro.



La fase di LUNA PIENA dura alcune ore e in questo tempo è la Terra che si trova esattamente tra la Luna e il Sole, che riesce quindi ad illuminarla in tutta la sua pienezza. Quando la Luna è piena, la Luna e il Sole si trovano in due Segni Zodiacali opposti (se, ad esempio, il Sole è in Gemelli, nella fase di Plenilunio la Luna sarà nel Sagittario). Nascere in questa fase lunare significa lasciarsi dominare dalle proprie emozioni, che trovano espressione massima nella vita degli individui in questione. È come se si avesse un’energia incontrollata.



La fase di LUNA CALANTE ha inizio immediatamente dopo il plenilunio. Nei 14 giorni in cui la Luna si trova in questa fase, possiamo osservarla solo parzialmente perché si trova angolare la Terra e il Sole, che riesce ad illuminarne solo una parte che diventa via via più piccola fino ad arrivare alla fase successiva, che è il novilunio. La natura di chi nasce con questa fase lunare è riflessiva, è come se si sentisse la necessità di non disperdere e non sprecare le proprie energie. A volte questi individui vanno spronati all’azione.