Oroscopo: un rito propiziatorio per il 2018, segno per segno

ARIETE - Con l’arrivo del nuovo anno, devi prepararti a liberare spazio nella tua vita, a far pulizia di ciò che non ti serve e non è più utile alla tua crescita. Il suggerimento è di scrivere in un foglio di carta riciclata ciò che non vuoi più, le abitudini di cui ti vuoi liberare nel 2018 e i nomi delle persone delle quali senti di poter fare a meno. Rileggi il foglio e poi brucialo nel caminetto (assicurandoti di fare attenzione a ciò che c’è intorno). Porta con te il senso di liberazione che ne deriva.



TORO - Per te che ami i piaceri della buona tavola, un buon rito potrebbe essere quello di cucinare qualcosa per le persone che ti stanno vicino, dimostrando che sei capace di andare oltre le incomprensioni che ci possono essere tra di voi. In questa prima settimana dell’anno, dedicati alla preparazione di un buon piatto di lenticchie che, come da tradizione, servono per attirare tanto denaro nella tua vita. Inventa qualche nuova ricetta che possa stupire il palato dei tuoi cari e fortunati commensali.



GEMELLI - Per iniziare l’anno con lo spirito giusto, è importante che tu ti racconti bene quello che hai fatto nell’anno passato e quello che invece vuoi fare nell’anno nuovo. Prendi un foglio bianco e scrivi cosa ti porti dietro di positivo da un anno pieno di sfide. Tralascia ciò che è andato male, non ha senso portarsi dietro questo fardello. Poi, nello stesso foglio, scrivi almeno dieci propositi da realizzare entro il 2018 e inizia a pensare dentro di te ad eventuali strategie che possano essere utili.



CANCRO - In previsione di un anno fatto di rinunce e sacrifici, ma anche di qualche inaspettato colpo di fortuna, le stelle ti suggeriscono di acquistare un piccolo amuleto portafortuna (e sarebbe ancora meglio se riuscissi a fartelo regalare da una persona cara). Può essere un ciondolo, una moneta, una pietra o un anello. Fai in modo di portarlo sempre con te, in modo da ricordarti che, anche nei momenti di difficoltà, c’è una forza che ti guida e che ti ricorda di mantenere accesa la luce della speranza.



LEONE - Hai il timore che il nuovo anno possa essere meno entusiasmante di quello precedente. È importante però che tu non perda il sorriso e la fiducia nelle tue capacità. Cerca di richiamare alla mente tutte le cose belle che ti sono capitate negli ultimi mesi, cerca di ricordare come ti sentivi e poi immaginati nel 2018 e fai un disegno di te, del tuo viso e se vuoi del tuo corpo e degli accessori che non vuoi farti mancare (non importa se fai uno scarabocchio). Conservalo in mezzo al tuo libro preferito!



VERGINE - Le stelle ti suggeriscono di iniziare il nuovo anno con una buona dose di creatività, utile in qualsiasi campo della tua vita. Chiedi ai tuoi amici più cari (selezionane almeno dodici, uno per ogni mese) di scrivere in un biglietto colorato una parola che ti descriva e ti rappresenti. Conserva i biglietti in un vasetto trasparente da tenere a portata di mano. Durante l’anno, quando ti senti confusa o giù di morale, pescane uno e lasciati trasportare dalle emozioni che quella parola suscita in te.



BILANCIA - Nell’anno appena trascorso hai sicuramente avuto modo di accumulare tante ricchezze. Le stelle quest’anno ti invitano quindi a liberarti di abiti, borse, accessori e scarpe vecchie e donare tutto con gioia alle persone bisognose. È un gesto importante e significativo per mostrare che sei pronta per liberarti di quello che non ti serve più per andare avanti. Il tuo altruismo e la tua generosità possono sorprendere la tua famiglia, che non penserebbe mai che tu sia capace di gesti tanto profondi.



SCORPIONE - Questo è il tuo anno! La fortuna ti assiste e ne hai già avuto le prove. Non ti resta che fare qualcosa di semplice che possa aiutarti a rendere durevole questa fortuna e questa fiducia nelle tue risorse interiori ed esteriori. Le stelle ti consigliano di acquistare un braccialetto verde, oppure di realizzarlo a mano: va bene anche un semplice nastrino di raso della tonalità di verde che preferisci. Tra le varie cose, il verde è anche il colore del denaro, sempre ben accetto dalle tue tasche!



SAGITTARIO - In previsione di un 2018 di spese importanti, le stelle ti suggeriscono di inaugurare l’anno con un nuovo salvadanaio, da tenere sempre in vista per mettere da parte qualche soldo. È una sfida ardua, ma è quello che ti serve per andare avanti e migliorarti, mettendo alla prova tutto ciò che hai imparato nell’anno appena trascorso. Non scegliere salvadanai in plastica o col coperchio apribile: prendine uno in terracotta e, con un pennarello, scrivi una frase che possa essere fonte di ispirazione.



CAPRICORNO - Per te si prospetta un anno importante, in cui puoi costruire qualcosa che durerà nel tempo in tanti settori della tua vita. La curiosità è tanta perciò le stelle ti suggeriscono di mettere da parte il tuo scetticismo e fare un consulto astrologico o tarologico. Anche se vuoi far credere che si tratti di un semplice gioco, in realtà ti piace l’idea di ricevere delle indicazioni “magiche” che ti possano guidare nelle tue imprese. Sicuramente saprai scartare accuratamente falsi maghi o fattucchiere!



ACQUARIO - Sai che ti aspetta un anno insidioso e frenetico dal punto di vista lavorativo. Per svuotare la mente e predisporti alle novità senza stress e senza affanno, le stelle suggeriscono di sfruttare questi primi giorni dell’anno per fare una meditazione guidata, ascoltare attentamente il tuo respiro e rilassare il corpo. Per te che ami il mondo virtuale, la rete ne offre di tante tipologie diverse e sarebbe interessante sperimentarne più di una e suggerire poi ai tuoi amici quella che preferisci.



PESCI - Sei felice del nuovo anno che avanza e hai la certezza che sarà migliore di quello passato. Senti dentro di te una grande forza e una grande vitalità. Quello che ti suggeriscono le stelle è di andare in una libreria in cui non sei mai stata prima, dirigerti nel settore new age e spiritualità e lasciarti ispirare dal titolo di un libro che si allinei alla tua attuale situazione. Consideralo una piccola guida per ottenere il meglio da ogni cosa e da ogni persona che incontrerai lungo la tua strada.