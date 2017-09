Oroscopo: un cocktail per ogni segno zodiacale

ARIETE - Per una persona come te, ci vuole indubbiamente un cocktail strong, come il NEGRONI. Il suo gusto, fortemente alcolico, è secco e amaro e diventa esplosivo nel tuo palato. Bastano un po’ di gin, bitter Campari e vermouth rosso. Il suo colore, tra l’arancione scuro e il rosso, richiama il fuoco che brucia dentro di te. E, se il bartender vuole evitare di scatenare la tua ira, è bene che si ricordi di mettere una fettina d’arancia. È quello che ci vuole per iniziare una serata con lo spirito giusto!



TORO - Tu non badi troppo alle calorie, a meno che non stia seguendo una delle tue tante diete, ed è per questo che scegli senza esitazione cocktail dolcissimi e gustosi come la CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA, a base di vodka, zucchero di canna, lime e naturalmente sciroppo alla fragola. Il suo dolce sapore ti fa dimenticare che contiene un dosaggio alcolico molto alto e così il rischio è quello di abusarne e perdere il tuo self-control. Almeno hai la buona abitudine di rientrare a casa comodamente in taxi.



GEMELLI - Frequentando locali di tendenza, per te è quasi d’obbligo scegliere i cocktail più in voga del momento, come ad esempio lo JAPANESE ICE TEA, un cocktail orientale a base di gin, vodka, midori, sweet &sour e lemonsoda. Nonostante il gusto dolce e fruttato del melone, è un cocktail molto forte e fresco: rispecchia pienamente la tua doppia personalità. Il suo colore verde ti ricorda le pozioni magiche che hai sempre visto (e che vedi ancora) nei cartoni animati. È il cocktail giusto per flirtare!



CANCRO - Non ami i gusti troppo forti e un cocktail troppo amaro o troppo alcolico rischierebbe di farti piangere per tutta la serata. Per te ci vuole un cocktail dolce e leggero come la PIÑA COLADA, a base di succo d’ananas, rhum bianco e latte di cocco. Il suo gusto esotico e fruttato è l’ideale per essere gustato in spiaggia oppure per ricordarti i colori e i profumi del mare anche durante le serate più fredde invernali. La sua cremosità ti ricorda il latte che bevevi durante la tua tenera infanzia.



LEONE - Appartieni ad un caldo segno di fuoco e per te ci vuole uno shot di forza come il B52, a base di Kalhua, Bayles e Grand Marnier disposti accuratamente e a strati nel bicchiere. A te piacciono gli effetti scenografici e perciò scegli sempre la versione infiammabile: basta dar fuoco al Grand Marnier per richiamare immediatamente le attenzioni di gran parte del locale su di te. Il suo gusto dolce e forte ti accende e ti dà la carica per vivere una serata entusiasmante e speciale, proprio come te!



VERGINE - A te non piace attirare troppe attenzioni su di te e ti senti più a tuo agio nello scegliere un cocktail sofisticato ma semplice, come il MOJITO, uno dei cocktail più famosi al mondo a base di rhum bianco, zucchero di canna, lime e foglie di menta. Vuoi che gli ingredienti siano di alta qualità perché altrimenti potrebbe risultare troppo amaro per il tuo palato delicato. Il suo sapore fresco e leggero allieta le tue serate estive e la forte gradazione alcolica ti scalda anche in stagioni più fredde.



BILANCIA - Senza una vita mondana ricca e vivace non potresti vivere. Sei sempre a caccia del locale più fashion della tua zona e, per stare sempre in tema con la serata, ci vuole un cocktail modaiolo come il COSMOPOLITAN, a base di vodka, cointreau, succo di mirtillo e succo di lime. Le note fruttate e aspre dei suoi ingredienti smorzano il suo gusto forte, rendendolo più equilibrato. Servito su una doppia coppa, ti sembra che ti dia quel tocco di eleganza che serve a farti sentire una star per una serata.



SCORPIONE - Ti piace l’idea di non bere un cocktail qualsiasi, ma con una storia alle sue spalle. Sicuramente il cocktail più adatto a te è il MOSCOW MULE, a base di vodka, gingerbeer e lime, servito rigorosamente in una tazza di rame. Pare che l’interazione tra lime e rame conferisca al cocktail un gusto speciale. È un cocktail molto dissetante, dal sapore fresco e piccante. Nonostante il dosaggio alcolico non sia altissimo rispetto ad altri cocktail, lo zenzero lo rende stimolante (e combatte l’alitosi).



SAGITTARIO - Come sempre, ci tieni a mostrare le tue conoscenze anche in merito ai cocktail e a come debbano essere preparati. Per uno spirito avventuriero come il tuo ci vuole un cocktail fresco e intramontabile come il LONG ISLAND ICED TEA, il famoso cocktail a base di vodka, gin, rhum bianco, triple sec e coca cola. Nonostante in apparenza il suo aspetto sia molto simile al tè freddo, è uno dei cocktail più alcolici presenti in circolazione. Si addice dunque alla perfezione alla tua natura forte e focosa.



CAPRICORNO - Tu sei una persona abbastanza tradizionale, dall’aspetto sobrio e curato. Non ti piace sperimentare nuovi gusti e sapori. Il cocktail più indicato per te non può che essere un classico, forte, dolce e semplice: il CUBA LIBRE, a base di due semplici ingredienti che sono il rhum e la coca cola. Per concludere una dura giornata di lavoro, uno o due di questi cocktail possono essere sufficienti per rallegrarti e farti immaginare di stare a Cuba. Quanti ne serviranno per buttar giù le tue barriere?



ACQUARIO - La tua stravaganza ti porta a scegliere cocktail insoliti. Ti lasci colpire più dall’aspetto accattivante chee dal gusto ed è per questo che il cocktail indicato per il tuo segno è l’ANGELO AZZURRO, il famoso cocktail di colore blu a base di gin, cointreau, e blue curacao. È un cocktail shakerato e colorato, come la vita insieme a te. Il gusto amaro, dalle note aspre e agrumate, non ti fa impazzire. Puoi giocare a fare l’alchimista e sostituire il gin con la vodka, ottenendo la valchiria azzurra!



PESCI - Dietro la tua facciata ingenua si nasconde una natura complessa, che a volte si rifugia nell’alcol per sfuggire ai propri tormenti interiori. È per questo che per te ci vuole qualcosa di forte come il MARGARITA, il famoso cocktail messicano dal gusto forte ed esotico, a base di tequila, succo di lime, triple sec e sale. Il rito prevede di mangiare un pizzico di sale e succhiare una fettina di limone prima di berlo. Conclude il tutto il sapore salato del bicchiere, che ti ricorda il profumo del mare.