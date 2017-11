Oroscopo: un aforisma per ogni segno zodiacale

ARIETE - Il tuo aforisma arriva direttamente dal Manuale del Guerriero della Luce di Paulo Coelho e dice così: “Un guerriero responsabile non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo. È colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento.” Nel tuo caso le sfide di ogni giorno servono a farti sentire una forte carica ed energia vitale addosso. Ti piace pensare di aver conquistato tutto quello che hai con le tue forze. Tuttavia, a volte potresti anche accettare l’aiuto di qualche persona amica.



TORO - Una delle tue più grandi qualità è sicuramente la pazienza. Tu sai attendere il momento giusto per realizzare quello che desideri. Potrebbe dunque essere indicato un aforisma di Epitteto che dice: “Nessuna grande opera viene creata in un instante, nemmeno l’uva, nemmeno i fichi. Se ora mi dici “Voglio un fico”, ti rispondo: “Ci vuole tempo”. Lascia innanzitutto che vengano i fiori, poi che si sviluppino i frutti e, poi, che maturino.” Questo tuo buon rapporto col tempo può essere molto proficuo!



GEMELLI - “Non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso.” Questa citazione di Albert Einstein potrebbe riferirsi proprio alla tua vita. La tua innata curiosità infatti è il motore che ti spinge a fare qualsiasi cosa. E probabilmente si nasconde dietro questa curiosità anche il segreto della tua eterna giovinezza, della tua capacità di osservare il mondo come un bambino, capace di stupirsi di fronte ai continui miracoli che capitano tutti i giorni senza che le persone se ne accorgano.



CANCRO - In queste parole di Confucio è racchiuso un insegnamento che sembra essere molto prezioso per te: “Per mettere il mondo in ordine, dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine, dobbiamo mettere la famiglia in ordine, Per mettere la famiglia in ordine, dobbiamo coltivare la nostra vita personale, Per coltivare la nostra vita personale, dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori.” Puoi rileggerlo tutte quelle le volte in cui ti senti in difficoltà e non sai come agire.



LEONE - Per te potrebbero essere adatte le parole di Mark Twain: “Possiamo riuscire ad avere l'approvazione degli altri, se agiamo bene e ci impegniamo al massimo per ottenerla; tuttavia la nostra stessa approvazione ha mille volte più valore.” Il senso è quello di non cercare sempre il consenso degli altri: non ne hai bisogno. Questa citazione può sicuramente aiutarti a ricordarti ogni giorno quanto vali e quanto è importante non dipendere dagli altri e dalle loro opinioni su di te e sulle tue azioni.



VERGINE - A te piace ridere, scherzare e spesso cerchi il sarcasmo anche negli aforismi che leggi. Oscar Wilde può sicuramente accontentare una persona ironica e brillante come te con queste sue parole: “Mi piace sentirmi parlare. È una delle cose che mi divertono di più. Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco nemmeno una parola di quello che dico.” E molto spesso a te non importa nemmeno che siano gli altri a comprendere tutto quello che dici.



BILANCIA - Nelle parole di Khalil Gibran si racchiude un insegnamento che tu reputi fondamentale e indispensabile per vivere in armonia col mondo che ti circonda. L’aforisma è questo: “Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione.” È dalla tua infanzia che hai compreso il potere di una parola o di un’azione gentile. Con i tuoi modi di fare garbati e gentili puoi riuscire benissimo a rendere possibile l’impossibile. Insegnalo anche agli altri.



SCORPIONE - Al tuo segno viene spesso associato il tema della morte ed è per questo che l’aforisma scelto per te dice: “La morte con tutta probabilità è la più grande invenzione della vita. Spazza via il vecchio per far spazio al nuovo.” Queste parole di Steve Jobs ti ricordano che per ogni fine c’è un nuovo inizio e che questa fine è assolutamente necessaria se vuoi iniziare veramente qualcosa di nuovo. Tu non hai paura di parlare della morte e ti diverte traslarne il significato nei tanti settori della vita.



SAGITTARIO - Per te che ami i viaggi può sicuramente essere appropriato un aforisma tratto da “Le città invisibili” di Italo Calvino. Le parole sono queste: “D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.” È per questo che ti piace viaggiare, per trovare nuove risposte dentro di te, nel tuo mondo interiore. Ogni città tira fuori una diversa parte di te, di cui talvolta non conoscevi nemmeno l’esistenza, e in ogni città lasci un piccolo pezzetto del tuo cuore.



CAPRICORNO - Un aforisma di Epicuro può sicuramente soddisfare la tua fame di saggezza: “Non è possibile vivere felicemente senza anche vivere saggiamente, bene e giustamente, né saggiamente e bene e giustamente senza anche vivere felicemente. A chi manchi ciò da cui deriva la possibilità di vivere saggiamente, bene, giustamente, manca anche la possibilità di una vita felice.” Queste parole ti accendono. Il segreto per una vita felice potrebbe quindi essere molto più semplice di quello che hai sempre immaginato.



ACQUARIO - “Genio e follia hanno qualcosa in comune: entrambi vivono in un mondo diverso da quello che esiste per gli altri.” Arthur Schopenhauer con queste parole sembra proprio riferirsi al tuo mondo ideale, a quel mondo in cui ti rifugi ogni qualvolta ritieni che gli altri non siano in grado di capire né quello che pensi né quello che provi. La tua genialità viene spesso scambiata per follia da chi si attiene alle regole di vita che vengono dettate dalla società. Tu hai i tuoi elevati ideali da inseguire!



PESCI - Una citazione di Osho recita parole: “Solo l'uno per cento della gente va un po' più a fondo. Poeti, pittori, musicisti, ballerini, cantanti hanno una sensibilità che permette loro di percepire qualcosa oltre il corpo. Possono percepire le bellezze della mente, le sensibilità del cuore, perché vivono su quel piano anche loro.” Le probabilità che tu faccia parte di quell’uno per cento di persone sono molto alte. La sensibilità è un dono che ti porti dietro sin dalla tua più tenera infanzia. Sfruttala.