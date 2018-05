Oroscopo: scopri il tuo sushi ideale, segno per segno

ARIETE - Non sei tra i più grandi amanti del sushi e, quando qualcuno te lo propone, non salti sicuramente dalla gioia. Preferisci una cucina più sostanziosa. Il tuo spirito di adattabilità però ti porta ad accettare e a metterti alla prova con l’uso delle bacchette. Tuttavia, il tuo piatto giapponese preferito non prevede l’uso delle bacchette: si tratta dello yakitori di pollo, lo spiedino cotto alla griglia che puoi gustare intinto nella salsa di soia. Puoi accompagnare il tutto con un bicchiere di sakè.



TORO - Lo sanno tutti che la cucina è una delle tue più grandi passioni. Tu pensi che il sushi sia leggero perché, fondamentalmente, il riso, il pesce e le alghe sono alimenti leggeri e sani. Tuttavia, non pensi al fatto che anche le quantità possono fare la differenza, soprattutto se le tue preferenze ti spingono ad ordinare almeno una tripla porzione di uramaki fritto, gli involtini con riso, salmone e avocado fritti! Devi ammettere che anche la birra giapponese non ti dispiace e favorisce la digestione.



GEMELLI - Tu sei una persona curiosa e ti piace approfondire la storia di quello che mangi. Forse è proprio per questo che preferisci scegliere ristoranti giapponesi di alta qualità, infischiandotene del fatto che il conto a fine pasto sia più salato. Un buon sashimi (le fettine sottili e crude di tonno, salmone, gambero e branzino), servito su una bellissima barchetta di legno, non solo può soddisfare le esigenze del tuo palato, ma può anche tenere viva in te la voglia di giocare e divertirti con la barca.



CANCRO - La cucina della mamma per te resta sempre imbattibile, ma a volte per accontentare il partner o i tuoi amici accetti di andare al ristorante giapponese. Quello che più ti sorprende nel menù è il fatto che il granchio (che è il simbolo del tuo Segno Zodiacale) sia un ingrediente abbastanza ricorrente. Il tuo piatto preferito è il california temaki, il grande cono di alga nori riempito con riso, polpa di granchio e avocado. Tu lo preferisci nella versione in cui viene inclusa anche la maionese.



LEONE - Per quanto riguarda il cibo, tu hai dei gusti abbastanza semplici e alcune proposte del menù giapponese non ti attirano assolutamente. Tra i tuoi piatti preferiti c’è il tataki maguro, le fettine di tonno scottate alla piastra col sesamo per fare la crosticina croccante. Per restare in tema e sorprendere tutti alla fine della cena, potresti ordinare un dolce che servono alcuni ristoranti giapponesi, il gelato al sesamo. Attenzione però: le attenzioni potrebbero ricadere sul gelato anziché su di te.



VERGINE - Una delle cose che più ti spaventa del ristorante giapponese è la numerosità dei piatti che contengono pesce crudo. A te piace documentarti sui tanti rischi e pericoli che esso comporta e, poiché non ami il rischio, preferisci ordinare piatti a base di verdure o pesce cotto. Gli udon saltati con verdure e misto mare (tipici noodles un po’ grossolani preparati con farina di grano duro) potrebbero essere il giusto compromesso per mangiare con serenità, scegliendo qualcosa di tipicamente giapponese.



BILANCIA - Poiché il sushi va tanto di moda, chi sei tu per tirarti indietro? Non sei una persona particolarmente golosa e ti piace sperimentare anche piatti che non conosci, soprattutto quando ti vengono serviti su piatti dal design moderno e particolare. Uno dei tuoi piatti preferiti non può che essere il tobiko gunkan, una preparazione particolare di sushi, la cui forma è simile a un bignè. L’involtino di alga deve infatti contenere il riso e le uova di pesce. Lo consideri un piatto sofisticato e leggero.



SCORPIONE - C’è qualcosa che non ti convince della cucina giapponese: troppi nomi strani nel menù! Però devi ammettere che la salsina agrodolce ti fa impazzire ed è per questo che ogni tanto ti lasci convincere per andare a mangiare qualcosa di diverso dal solito. Il tuo piatto giapponese preferito sono gli harumaki, gli involtini giapponesi che contengono gamberi o germogli o manzo. Un’altra cosa a cui non potresti rinunciare è lo zenzero e, nonostante sia molto piccante, lo mangi con estrema disinvoltura.



SAGITTARIO - Nei tuoi tantissimi viaggi hai avuto la possibilità di conoscere le tradizioni culinarie di tanti popoli e la cucina giapponese ti affascina, non solo per il sushi ma anche per tanti piatti che non riesci a trovare nei ristoranti giapponesi locali. È per questo che qualche volta ti metti in gioco, vai alla ricerca degli ingredienti migliori e sperimenti nuove ricette in casa. La ricetta che ti riesce meglio è il sake nigiri, la polpettina di riso su cui viene appoggiata la fettina di salmone crudo.



CAPRICORNO - Quello che più ti spaventa del ristorante giapponese sono i costi, a tuo avviso spropositati, di alcuni piatti del menù. Probabilmente è stato qualche appartenente al tuo Segno ad inventare la formula “all you can eat”, che ti dà la possibilità di mangiare tutto quello che vuoi, pagando una quota fissa. Ti piace anche l’idea che quando viene lasciato qualcosa nel piatto, si debba pagare la penale: tu odi gli sprechi! È per questo che quando ordini la tempura di gamberi non lasci nemmeno la coda.



ACQUARIO - Tu ami tutto ciò che è insolito in cucina. Gli abbinamenti stravaganti come i gamberi con l’ananas allietano le tue papille gustative. Quando vai al ristorante giapponese, non riesci a resistere alla croccantezza degli ebiten uramaki, i rolls di alga e riso che al loro interno contengono i gamberi fritti. Ti piace sia la variante con la philadelphia e l’avocado, sia la variante con la maionese. Vista la tua scarsa abilità con le bacchette, per distinguerti dagli altri commensali, utilizzi le posate.



PESCI - Quando si tratta di cucina, esce fuori il tuo lato più capriccioso. Il pesce ti ricorda il simbolo del tuo Segno Zodiacale e probabilmente è per questo che, ingenuamente, non ti accerti della sua qualità o della sua provenienza. A volte, quando il cameriere serve i piatti, dimentichi quello che hai ordinato. Ti piace sperimentare ricette vegetariane come gli avocado maki, i piccoli rolls che contengono soltanto l’alga, il riso e l’avocado. Hai un rapporto intenso col wasabi: o lo ami o lo detesti.